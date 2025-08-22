回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻：最好的身教

▲藍波老師二話不說，衝下車幫忙阿伯撿回收。（圖／翻攝自Facebook／藍波老師，下同）



舞蹈天王藍波曾是許多藝人的御用編舞老師，日前他與家人外出時，看到前方一名阿伯騎車摔倒，後方的回收物掉落一地，他確認好路況後，停下車並上前幫忙扶車、撿回收物。過程中，阿伯沒扶好又讓車子倒地，隨後藍波女兒也衝下車幫忙，超暖一幕引發網友熱議，「太棒了，最好的身教，很暖！」

藍波老師在臉書暖心分享影片，日前他與家人前往宜蘭，路途中看見一名載著回收物的阿伯摔倒，他機警停車、打雙黃燈，並保持安全距離，同時向後方示意前方馬路出現狀況，接著趕緊下車幫忙阿伯扶起車子。

畫面可見，當下阿伯一個重心不穩，車子又不慎倒下，隨後藍波老師的女兒也下車衝上前幫忙，所幸阿伯身體無大礙，三人迅速將回收物移至路邊，順利化解當下狀況。

藍波老師也寫下原因，他開車開到一半，突然發現前面的阿伯摔倒了，感謝媽媽幫我把車子顧好，讓他跟女兒下去救援，也謝謝後方來車有耐心的等待。

影片曝光後，引來萬人紛紛暖回，「看完影片好感動」、「看了影片被藍波老師感動到了」、「我好幾次看到拾荒老人吃力推著板車，就會有年輕人或穿校服的學生，主動幫忙推，台灣真的很美」、「太棒了，最好的身教，很暖」、「給藍波老師一個大大的讚」。

也有網友感慨，長輩回收載得太滿真的很危險，「機車變拖車非常危險，真希望好好整頓，看過好多次意外了，很多都是年長者，不忍心檢舉，可又怕他們出事，唉...傷腦筋」、「老人家這樣子騎車超載違規也要告知跟他說這樣子很危險，叫他要注意一下自身安全來的重要啊」。