核三延役公投結果出爐　賴清提三大原則：政府不會排除先進核能

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投今（23日）進行投票，目前已開出約99%選票，同意票約433萬，同意票數佔投票總人數約21%，離25%門檻500萬523張門檻仍有差距，對於公投結果，總統賴清德表示，政府程序有兩個必須，第一、核安會必須訂出安全審查辦法，第二、台電必須依照辦法自主安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準依法送核安會審議，政府會堅守三大原則，未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不會排除先進核能。

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



賴清德表示，核三重啟公投雖然沒有通過門檻，但結果我們尊重，社會對於能源多元選擇的期待，他也充分理解，核電議題辯證的數十年來，台灣社會最大的共識就是安全，核能安全不僅是科學的問題，也是人民安心的問題，誠如他在公投前所說，核安是科學問題，科學需要驗證，不會是一場公投就徹底解決。

賴清德指出，至於核電廠是否能重啟，依照今年修法的核管法，政府程序有兩個必須，第一、核安會必須訂出安全審查辦法；第二、台電必須依照辦法自主安全檢查，請核安會廣納社會意見，盡快完成相關辦法，也要請台電在法規公告後啟動機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準依法送核安會審議。

賴清德強調，政府會堅守三大原則，核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能問題的堅定立場，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不會排除先進核能，人民要的是安心、穩定供電，政府責無旁貸，會持續推動能源轉型，讓台灣發展更安全永續。

至於媒體追問能源政策是否調整，賴清德回應，社會對於能源多元選擇期待，政府了解也重視，台灣社會最大共識是安全，這不是一場投票能解決，會堅守三大原則面對核能政策，先進核能部分，只要科學更進步、技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不排除先進核能，核三延役部分，會請核安會跟台電依法遵守程序，如果符合標準就送審。