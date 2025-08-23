快訊／戰況一面倒！不同意票持續領先　江啟臣自行宣布罷免失敗

▲823第二波大罷免，江啟臣宣布罷免失敗。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

備受全台關注的第二波立委罷免案，今（23）日投票結束，下午4時起各地票箱陸續打開，進入關鍵的計票階段，其中台中第八選區立委江啟臣的罷免案，戰況幾乎呈現一面倒的態勢，「不同意票」在其票倉陸續開出後，便遙遙領先。稍早，江啟臣在總部自行宣布罷免案失敗，支持者也開心歡呼，不過最終罷免結果仍有待中選會正式公告。

江啟臣表示，823的投票結果很清楚，人民希望終結大罷免，讓一切回歸正軌，社會回歸團結安定，互相包容、尊重，人民對民主的看法沒有改變，這是台灣民主繼續向前的力量，希望政府手中的權力，是用來服務國民百姓，而非鬥爭異己，現階段人民想要的，是顧民生、拚經濟，而不是選舉。江啟臣也呼籲賴總統，該是考慮開國是會議的時候，大罷免失敗以後，徹底反省檢討，要如何團結國人、團結不同政黨，不論執政或在野，讓民主回歸正軌，而不是談選舉。

此外，江啟臣也說，台中市長盧秀燕稍早已經致電給他，恭喜他過關、挺過罷免，「她比我們還要擔心、還要辛苦，不只要負責市政工作，還要關心台中6個立委，而且罷免還分兩個階段，她幫忙我們的過程，比自己選舉時還要辛苦，選市長的時候都沒那麼辛苦，這次盧市長幫我們度過罷免，努力、付出都看在眼裡，很感謝她！」