台中市長前哨戰！江啟臣挺過罷免　盧秀燕致電：恭喜過關

▲台中藍委江啟臣宣布罷免案不通過。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

第二波大罷免投票今（23）日舉行，台中市第八選區立委、副院長江啟臣罷免案，不同意票一路領先，江啟臣在18時現身服務處，自行宣布罷免案未通過，現場擠滿支持者歡呼。江啟臣說，雖然挺過罷免，但是沒有喜悅，這段時間浪費太多資源跟時間，市長盧秀燕有致電恭喜「過關」，感謝她幫忙自己，比自己選舉還要辛苦。

第八選區立委江啟臣罷免案總計投票人數有20萬8849人，門檻是5萬2213人，今日投票率將近5成，開票後不同意票一路領先。江啟臣被視為下屆國民黨台中市長熱門候選人，實力堅強，本次罷免案，也被視為2026年市長前哨戰，甚至攸關台中市長盧秀燕下一步。

▲▼江啟臣與妻子一同現身，向眾人致謝。（圖／記者許權毅攝）



江啟臣豐原服務處今日15時許就出現支持者人潮，依照服務處規劃，豐原區各里都有即時報票人員，回報給總部後，每個投開票所統計完畢後，都會在總部寫上結果。此外，先前挺過罷免的藍委羅廷瑋也以「學長身份」現身關心，現場人員對各開票所「結果」呈現一面倒，不太意外。

根據江啟臣服務處統計，截至18時左右，各區合計票數不同意罷免票數為6萬5495票、同意罷免案是3萬1516票，詳細數字待中選會公布。

江啟臣說：「67年前的823守住國家，今年的823我們守住民主，相信台灣人民，永遠會做出最好的決定，大罷免讓國家對立、很難團結，現在不是要再談選舉，是要談治理，現在要終結大罷免，讓國家回歸正軌，讓社會和諧安定，我們很高興，人民做的決定是民主要向前走，不是倒退。」

江啟臣表示，政府手中的權力，不是要拿來鬥爭，這次結果再次清楚地傳達給執政黨，這時候不是要談選舉，要談治理。雖然過關，但沒有任何喜悅，過程中造成社會撕裂，浪費太多時間跟資源，這些錢可以做很多事情。

江啟臣也說，市長盧秀燕有致電，恭喜自己「過關」，感謝盧秀燕在這段時間幫忙，比我們還辛苦，關心每位立委，還分兩個階段，看她幫我們的過程，比她自己選舉還辛苦，幫我們度過。

罷免江啟臣領銜人廖芝晏說，結果雖然不如預期，感謝大家的努力，但這些努力不會白費，希望多數可以尊重不同聲音。