顏寬恒大贏4萬票守住席次！　顏清標嗆：全世界沒人選輸後提罷免

▲顏清標表示，希望罷免案「到此為止」，全世界沒有人在選輸後再罷免，輸了4年後再來挑戰就好。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

第二波大罷免今天（23日）舉行，中二選區遭罷國民黨立委顏寬恒稍早自行宣布「抗罷」成功，罷免案不通過。父親鎮瀾宮董事長顏清標表示，希望罷免案「到此為止」，他強調，全世界沒有人在選輸後再罷免，輸了4年後再來挑戰就好。顏清標還說，近日過世的祖父顏懷，生前最後一段時間最關心的，就是顏寬恒。

顏清標下午5時15分陪同顏寬恒出面自行宣布罷免不通過。顏清標說，1年選舉1次很辛苦，希望到此為止，全世界沒人在罷免，輸了4年後再來挑戰就好，顏寬恒也曾失敗過2次，但都靠著鄉親的鼓勵，讓他再次勇敢站出來，這次贏的4萬多票，是鄉親的勝利。

顏清標的父親顏懷於7月中辭世，顏清標說，「在最後這段時間，我爸最關心的就是寬恒（指罷免案），可以再一次勝利，是大家給的面子，非常感謝所有中二選區選民。」

中選會資訊指出，顏寬恒罷免門檻為7萬6936張有效票，且同意票大於不同意票；根據顏寬恒總部設立開票所的開票結果，不同意票為9萬8681票，同意票為5萬4523票，總票數15萬3204票，下午5時15分，顏清標、顏寬恒、顏莉敏出面向民眾鞠躬致謝，自行宣布罷免不成功。最終結果仍以中選會公告為主。