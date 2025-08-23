快訊／唱了！羅明才感謝選民力挺守住立委席次　高唱「感恩的心」

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅明才今下午5點半左右，在服務處宣布挺過大罷免風波，羅明才表示，這次的大罷免總算劃下句點，大家用最新的民意告訴執政當局，請不要再做政治鬥爭，最後也因感謝大罷免路上有大家的陪伴，他高唱「感恩的心，感謝有你，花開花落，我依然會珍惜」。

▲羅明才宣布反罷免成功 。（圖／記者湯興漢攝）



羅明才表示，這次的選舉他感觸良多，大罷免在823戰役當中，總算劃下句點，這次無差別性的罷免，民眾已經用最新民意告訴執政當局，請他們不要再做政治鬥爭，半年多的時間，被罷免的委員都不知道選舉的對手在哪裡，一個人孤單、寂寞、感覺冷，連選舉的選票上面有沒有照片都不知道。

羅明才說，自己已經選了第十次，感謝有鄉親支持、力挺，今天是用感恩的心情來這邊。接著他唱，「感恩的心，感謝有你，花開花落，我依然會珍惜」。

羅明才也說，這一路走來也謝謝國民黨大家支持，「我最好的劉和然劉副市長，我們一路打拼，謝謝副市長」，以及昨天黃國昌主席，很多朋友支持，以及謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政，很多立法院好朋友。

羅明才提到，認識他的人都知道，30年來選舉順風順水，但是這次他特別緊張，他這次直接瘦了4公斤，但是經過這一役他鬆了一口氣、劃下句點，這次沒有贏家，他也想到總統府說沒有衛生紙，結果大惡罷花人民10幾億，都大家血汗錢，他們對得起民脂民膏嗎？希望政府趕快回到人民關切議題。最後他也再唱出「朋友一生一起走」，他指出，感謝朋友一路走來力挺。



