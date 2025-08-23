大罷免失利！四項調整回應人民期待　賴清德：調整隊形、施政順序

記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、大罷免投票今（23日）結束，總統賴清德晚間在總統府大禮堂發表談話。賴清德說，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」，一調整隊形啟動必要人事改組、二調整施政順序、三調整行政、立法互動、四調整國家財政體質。他提到，今也是八二三戰役勝利67週年，他會以八二三的精神為鑑，和全體國人共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來。

賴清德表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四項調整」。第一，調整隊形，內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

第二，調整施政順序。賴清德說，會把重心放在「四個優先」，經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並且具體落實在各項特別預算，以及政府的年度預算之中，來照顧人民生計、推動產業發展、強化經濟韌性，持續壯大國家。

第三，調整行政、立法互動。賴清德強調，會堅定守護國家利益，但同時期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。

第四，調整國家財政體質。賴清德說，國家財政的穩定，才能保障世代的永續。也期盼朝野能夠進一步共尋，健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

另外，賴清德也提到，今天是八二三戰役勝利67週年。那一年，不分族群、不分你我，台澎金馬的軍民同心，守住了金門，也守住了台灣。今天的挑戰雖然不同，但需要的團結是一樣的。唯有團結一致，我們才能夠守護國家，確保我們珍貴的民主與自由。

賴清德強調，他會以八二三的精神為鑑，和全體國人，不分族群、不分先來後到，共同攜手努力，讓台灣走向更民主、更安全、更繁榮的未來。