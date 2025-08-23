藍白喊「恆春70%支持核三延役」　投票結果曝！周春米狠酸藍白胡扯

▲屏東縣長周春米。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

823公投落幕，核三廠是否重啟再度成為社會焦點。屏東縣長周春米今（23日）晚間發聲明指出，全國有超過七成選民未出門投票，這個「沉默的多數」正是對公投議題的不認同。她直言，藍白政客在投票前宣稱「七成恆春人支持核三延役」，最後結果卻僅16%的恆春居民投下同意票，「這證明所謂民意支持，不過是毫無根據的誤導」。

周春米強調，這場公投自成案到投票僅三個月，期間從未提供安全報告或專業評估，卻要求人民決定重大能源政策，顯然欠缺科學依據。她指出，超過七成民眾選擇不投票，正代表他們拒絕以倉促與資訊不足的方式，決定國家未來能源走向。

面對政客信誓旦旦宣稱「七成恆春人支持」，投票結果卻僅剩16%同意，周春米批評這是「毫無根據的胡扯」，更形容是一場意圖誤導全國的政治操作。她提醒，這次公投動用11億元公帑，卻換來多數民眾的冷漠與抗拒，值得中央與各政黨深思。

雖然公投結束，核三依舊將依原定計畫停役，但周春米也提出兩點期待：其一，核一與核二廠雖停役，但過去皆曾進行自我安全檢查，台電應延續這項措施，即便公投未過，也要確保在地居民安全；其二，能源政策必須建立在公開、透明基礎上，從安全性、實質成本與社會成本進行專業分析，讓全民有機會理性討論，而非倉促陷入政治角力。