74歲阿公電信費「月繳4200元」嚇壞！以為詐騙　竟是訂閱制陷阱

▲長者容易陷入訂閱制陷阱，因此日媒也呼籲，家人應該要協助定期檢查。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

智慧型手機普及後，就連長輩們也開始依賴網路與各式應用程式，其中訂閱制服務更是隨處可見。不過方便的背後，也讓不少高齡用戶因沒弄清楚合約內容，而陷入消費糾紛。許多老人抱怨，「明明只是想看天氣、聽音樂，卻不知不覺被扣錢」，讓所謂的訂閱制服務變成一場靜悄悄的夢魘。

根據日媒THE GOLD ONLINE報導，像影片、音樂串流平台或健康管理這類「幾百日圓就能使用」的訂閱服務，看似划算，但卻也讓許多高齡使用者搞不清楚錢到底花在哪裡，而相關諮詢案件也逐年增加，有人甚至形容這種狀況是「掉進了訂閱地獄」。

一名住在東京的74歲男子高田正夫（化名）就有親身經歷。他透露自己2024年秋天發現帳單異常，明明平常只打電話和用LINE，電信費卻高達近2萬日圓（約新台幣4200元）。到電信門市詢問後才得知，原來名下有13項自動續費的訂閱服務，且全都是「正規合約」，而非詐騙。

帳單明細裡列出的訂閱項目包括防毒軟體每月550日圓（約新台幣115元）、影視串流服務每月990日圓（約新台幣207元）、占卜健康資訊App每月880日圓（約新台幣184元）、手遊道具每月2000日圓（約419元新台幣）、雲端儲存每月300日圓（約新台幣63元）及音樂App會員每月1100日圓（約新台幣230元）等，且全都是自動扣款續訂。

高田卻強調自己毫無印象，「明明只是點了『一周免費』或『繼續』的按鈕，哪知道就變成付費合約。」

多數訂閱服務的套路都是「免費試用期」結束後自動轉為付費方案，且必須由使用者自行解約，否則每個月就會固定扣款。對於不熟悉操作的高齡者來說，這幾乎等於是無形陷阱。有人抱怨「連哪裡能按解約都找不到，乾脆不敢碰手機」。

高田最後在家人陪同下，逐一取消所有不需要的訂閱，帳單才降至約6000日圓（約新台幣1240元）。但這次經驗也讓他心有餘悸，「現在不敢再下載新App，就怕一不注意又被扣錢。」

專家提醒，避免掉入「訂閱地獄」最重要的就是定期檢查帳單，確認每筆扣款來源。其次要留意「免費」方案背後的使用期限與條件，一旦過期若沒解約，就會直接轉為付費。必要時，也應該主動請家人或客服協助檢查。