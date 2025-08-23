南韓軍方鳴槍警告！　北韓：射10多發警告彈「蓄意挑釁」

▲南韓軍方表示，北韓士兵越過軍事分界線，韓軍鳴槍示警。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官媒21日指控南韓軍方本月19日在邊境地區開火鳴槍，發射10多發警告彈，北韓人民軍副總參謀長高正哲更批評，南韓軍方此舉是蓄意挑釁，煽動軍事衝突。南韓則稱，這是因為北韓士兵越過軍事分界線（MDL），韓軍才鳴槍示警。

韓聯社報導，北韓宣稱當時其士兵正在執行強化邊境防禦的任務，北韓人民軍副總參謀長高正哲透過聲明稱，「8月19日，南韓軍事好戰分子發動嚴重挑釁行為，使用12.7毫米大口徑機槍，朝正在南部邊界線附近進行永久屏障作業的北韓士兵發射10多發警告彈」。

高正哲還說，北韓早在6月25日及7月18日把相關專案項目告知駐韓美軍，以防邊境地區發生意外衝突，若是持續阻撓北韓邊境強化工程，「我軍將視為蓄意軍事挑釁，並採取相應反制措施」。

南韓聯合參謀本部則回應，事發當日下午3時左右，北韓士兵越過軍事分界線之後，韓軍鳴槍示警，北韓士兵隨即撤退。官員說明，韓軍將持續密切關注北韓在邊境地區的軍事活動。

自去年4月起，北韓持續在邊境架設鐵絲網圍欄及反坦克障礙物，外界普遍解讀為強化對南韓邊界防禦的措施。在去年6月及今年4月，南韓軍方針對北韓人員越界事件發出警告後不久，就向媒體通報相關消息，但本周南韓軍方並未發布這類聲明，此舉被視為在首爾試圖修補與平壤之間緊張關係的情況下，旨在避免南北韓緊張升溫。