藍白委合體全力催票　游顥不到8點就投票「麥玉珍更早」

▲民眾黨立委暨南投縣黨部主委麥玉珍陪同游顥投票。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免暨核三延役公投今天進行投票，南投第一選區立委游顥今天早上刻意穿著藍色襯衫、不到8點就抵達竹山鎮投開票所準備投票，而穿著白色系上衣的民眾黨立委暨南投縣黨部主委麥玉珍、縣議員簡千翔，甚至比游顥更早到現場，表達力挺之意，也象徵在野的國民、民眾藍白兩黨全力合作催票。

游顥表示，每一次選舉壓力都很大，即使昨晚仍未能安心入睡，但最重要的還是希望民眾踴躍投票，展現守護南投與台灣電力穩定的決心。

他強調，藍白合作是未來國會推動政策的重要基礎，包括核能政策、電力穩定與AI科技產業發展，都是國家未來必須面對的重要課題，「我們要選擇的是跟黃仁勳站在一起，打造AI科技島，而不是走錯誤路線。」他也強調將持續監督行政院，為軍公教與警消爭取權益，並積極向中央爭取南投各項建設經費。

麥玉珍在陪同游顥投完票後，也轉赴埔里鎮陪同第二選區立委馬文君投票，他指出40年前台灣就有核能技術，如今應該更安全成熟，也認為核能是保障台灣電力穩定與人民安定生活的關鍵；他呼籲國會回到正常運作，不可少任何一席，「我身為新住民，也希望成為南投產業連結世界的橋樑。」她說，南投未來在縣長許淑華帶領下，將由藍白立委共同推動經濟、觀光和地方發展。