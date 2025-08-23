許淑華投票！盼大罷免鬧劇結束　籲賴政府回歸國政挽回民心

▲核三重啟公投及第二波立委大罷免案投票進行中，南投縣長許淑華呼籲民眾踴躍投票。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免投票今天登場，南投縣兩席立委游顥、馬文君都，縣長許淑華一大早馬不停蹄，在兩個小時內先赴竹山鎮陪游顥投完票，再趕往埔里鎮陪馬文君投票，最後回到戶籍地南投市投票；她認為目前美國關稅等國難當頭，而執政黨連續對在野黨發動的三波大罷免「鬧劇」終告結束，呼籲總統賴清德和行政團隊應把心思放回國政、挽回失去的民心。

許淑華表示，今天還不到五點就醒來，不曉得是緊張還是興奮，希望今天投票率能提高、達到5成，尤其今天天氣不錯，加上這段期間在地方走動感受，這次投票率應該會不錯，不過大家還是要努力各自催票，在四點以前讓更多人出來投票。

許淑華提及罷免案後國家發展問題時，表示近半年多來民進黨對在野黨發起的3次罷免案，包括31位立委、2位市長(指謝國樑、高虹安)，「三起大罷免的鬧劇今天終於算是告一段落了」，而從726到今天預期的最後結果，民進黨應該要思考的是失去最多的是民心，痛定思痛檢視賴清德政府這一年多來，並沒有讓國人看到真正施政的表現。

▲許淑華上午赴南投市三玄宮投票。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也呼籲執政黨能把整個心思放在國政上面、回歸到人民真正關心的國事問題上，包括美國關稅的影響，中央行政團隊都還沒提出對整個產業的衝擊，「到底農業開放到甚麼程度？」現在都還是蓋牌狀態，所以希望游顥、馬文君、麥玉珍3位委員能留在國會繼續為南投發聲，也期待立法院要求行政團隊針對剛剛通過的軍警特別條例預算、明年財劃法的實施、通過追加減部分的一般性補助款，都要依照立院決議執行。

許淑華說，要讓國家步入正軌就需要穩健、能與立院溝通的團隊，近日出現一些內閣異動的訊息，但從昨天公布的人事發布看來，有如「打麻將搬風、換湯不換藥」，她對民進黨用人上的窘境和局限感到擔憂，不知是優秀人才不願進入行政團隊，或賴清德的排他性太高？不過如果願意學習就沒關係，只要把心思放在各自的部門上，還有兩年多的時間可挽回民心、讓行政立法部門能穩健合作。

縣政府提醒，全國性公民投票及第11屆立法委員罷免案，自上午8點起投票至下午4時截止，民眾須持相關證件及通知單前往投票。