　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華投票！盼大罷免鬧劇結束　籲賴政府回歸國政挽回民心

▲核三重啟公投及第二波立委大罷免案投票進行中，南投縣長許淑華呼籲民眾踴躍投票。（圖／記者高堂堯攝）

▲核三重啟公投及第二波立委大罷免案投票進行中，南投縣長許淑華呼籲民眾踴躍投票。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免投票今天登場，南投縣兩席立委游顥、馬文君都，縣長許淑華一大早馬不停蹄，在兩個小時內先赴竹山鎮陪游顥投完票，再趕往埔里鎮陪馬文君投票，最後回到戶籍地南投市投票；她認為目前美國關稅等國難當頭，而執政黨連續對在野黨發動的三波大罷免「鬧劇」終告結束，呼籲總統賴清德和行政團隊應把心思放回國政、挽回失去的民心。

許淑華表示，今天還不到五點就醒來，不曉得是緊張還是興奮，希望今天投票率能提高、達到5成，尤其今天天氣不錯，加上這段期間在地方走動感受，這次投票率應該會不錯，不過大家還是要努力各自催票，在四點以前讓更多人出來投票。

許淑華提及罷免案後國家發展問題時，表示近半年多來民進黨對在野黨發起的3次罷免案，包括31位立委、2位市長(指謝國樑、高虹安)，「三起大罷免的鬧劇今天終於算是告一段落了」，而從726到今天預期的最後結果，民進黨應該要思考的是失去最多的是民心，痛定思痛檢視賴清德政府這一年多來，並沒有讓國人看到真正施政的表現。

▲許淑華上午赴南投市三玄宮投票。（圖／南投縣政府提供）

▲許淑華上午赴南投市三玄宮投票。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也呼籲執政黨能把整個心思放在國政上面、回歸到人民真正關心的國事問題上，包括美國關稅的影響，中央行政團隊都還沒提出對整個產業的衝擊，「到底農業開放到甚麼程度？」現在都還是蓋牌狀態，所以希望游顥、馬文君、麥玉珍3位委員能留在國會繼續為南投發聲，也期待立法院要求行政團隊針對剛剛通過的軍警特別條例預算、明年財劃法的實施、通過追加減部分的一般性補助款，都要依照立院決議執行。

許淑華說，要讓國家步入正軌就需要穩健、能與立院溝通的團隊，近日出現一些內閣異動的訊息，但從昨天公布的人事發布看來，有如「打麻將搬風、換湯不換藥」，她對民進黨用人上的窘境和局限感到擔憂，不知是優秀人才不願進入行政團隊，或賴清德的排他性太高？不過如果願意學習就沒關係，只要把心思放在各自的部門上，還有兩年多的時間可挽回民心、讓行政立法部門能穩健合作。

縣政府提醒，全國性公民投票及第11屆立法委員罷免案，自上午8點起投票至下午4時截止，民眾須持相關證件及通知單前往投票。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次
新店2女「撕毀公投票」！　最高罰5萬
獨／總統獎特教生變助教！返校拿手機遭21歲無照男撞死
不二坊代購1盒飆950！　電話打不通民眾崩潰
最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休
超冷清！　彰化上午投票率14%創新低
32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核三公投潘孟安赴屏東投票　強調重啟核電須符合「3原則」

彰化公投超冷清「工作人員比選民多」上午投票率14%創新低

直擊／蔡英文低調完成公投投票　一派輕鬆跟現場民眾寒暄

許淑華投票！盼大罷免鬧劇結束　籲賴政府回歸國政挽回民心

韓國瑜返雲林！豔陽狂曬自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

出門投票！823公投今登場　蔣萬安籲好天氣踴躍行使公民權

賴清德投完公投票視察災後復原　台南屋損慰助金已核發6億

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

核三公投潘孟安赴屏東投票　強調重啟核電須符合「3原則」

彰化公投超冷清「工作人員比選民多」上午投票率14%創新低

直擊／蔡英文低調完成公投投票　一派輕鬆跟現場民眾寒暄

許淑華投票！盼大罷免鬧劇結束　籲賴政府回歸國政挽回民心

韓國瑜返雲林！豔陽狂曬自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

出門投票！823公投今登場　蔣萬安籲好天氣踴躍行使公民權

賴清德投完公投票視察災後復原　台南屋損慰助金已核發6億

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

【能源議題】盼能探索所有能源！　黃仁勳：「核能」也是個好選擇

政治熱門新聞

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

823罷免、公投今登場　6大禁令一次看

黃國昌昨嗆記者問白癡問題　今被問媒體摩擦：我不知道你在問什麼

核三延役公投　金門投開票所冷清

林濁水轟普發現金亂象　指卓榮泰成替死鬼

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

823罷免公投登場！　賴清德燦笑投票

核三公投彰化投票冷清　上午午投票率僅14%創新低

吃屎哥又來！選前之夜鬧場撒冥紙

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德致電慰留

更多熱門

相關新聞

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

台中今天有中二選區顏寬恒、中三選區楊瓊瓔、中八選區江啟臣等三名國民黨立委面臨罷免考驗。地方粗估今天上午，三區投票率都已破三成，連帶這三區公投投票率也突破三成，其中又以新社地區公投投票率最高，逼近4成，但其他地區公投投票狀況冷清，都在2成以下。

馬文君投票有信心！許淑華、麥玉珍陪同現身投票

馬文君投票有信心！許淑華、麥玉珍陪同現身投票

首次支援投開票作業撞車　國小女師包紮返家

首次支援投開票作業撞車　國小女師包紮返家

喊話「再熱也要出來投票！」　侯友宜：盼用選票將紛擾劃下句點

喊話「再熱也要出來投票！」　侯友宜：盼用選票將紛擾劃下句點

顏寬恒現身投票！談內閣改組

顏寬恒現身投票！談內閣改組

關鍵字：

大罷免大罷免游顥大罷免馬文君許淑華

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面