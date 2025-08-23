　
觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲觀光署公布12家旅行社遭廢照和撤照。（資料示意圖／桃園機場公司）

記者李姿慧／台北報導

暑假旅遊旺季，不少民眾透過旅行社安排旅程，根據觀光署公布最新旅行社營運狀況，今年至7月底有12家遭廢止或撤銷旅行執照，包括萬豪國際旅行社、翔展旅行社、楓蓮旅行社等，大多是未繳足保證金；此外，有28家業者曾經核准停業但均得於停業期間申辦復業、27家經核准解散。

根據觀光署公告，截至7月29日止，有12家旅行社遭觀光署廢止或撤銷旅行業執照，包括全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社。

其中有9家皆是因旅行業保證金經強制執行，經觀光署限期繳足，但仍逾期未繳足保證金；另有3家則是因為該公司暫停營業1個月以上，未依規定向交通部觀光署報備逾6個月。

此外，今年截至8月5日止，觀光署曾經核准停業之旅行社有28家，但該28家旅行社均得於停業期間申辦復業。

▼觀光署曾經核准停業之旅行社有28家。（圖／觀光署提供）※點圖放大

▲▼觀光署曾經核准停業之旅行社有28家。（圖／觀光署提供）

▲▼觀光署曾經核准停業之旅行社有28家。（圖／觀光署提供）

觀光署也公告，截至8月5日為止，也有27家旅行業者遭核准解散，包括軒漢、比利、菁喜、興南、芊芊、東航、朋來、龍慈、怡安、香格里拉、澎式日常、 天南、易凱、易瀚、天鷹、秘樂、福倉、晟源、鯨宇、藍灣、新南向、猴思特、盼遊、永迎、台光大、來客喜、犇發等旅行社。【到觀光署官網查看完整名單】

觀光署日前也提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團。如選購低於參考售價之產品，宜多比較內容，確認團費包含和不包含之項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準，例如包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等。

此外，購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求；繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。另旅客得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

更多新聞
觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

台中某公司揪團到越南峴港遊玩，總計63人分成A、B兩團，A團要返台時，越南地接旅行社突然索要每人600台幣小費，又稱是台灣承包旅行社根本沒把50多萬款項如期給付，直到承包旅行社匯了小費才放人。隔日返台的B團擔心也被討錢，一早落跑，結果導遊恐嚇每人要給2萬台幣，不然就通報海關押人，不給出境，讓一行人擔心變「富國島丟包」事件翻版。承包旅行社蘇姓負責人說，錢是分期給，也無法理解越南地接作為，導致客人受到驚魂記。

