霸凌女同學發死亡威脅！新加坡教育部嚴懲　9歲男童「遭鞭刑」

▲新加坡小學發生霸凌事件，涉案的9歲男同學遭鞭刑處分。（示意圖／VCG，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一所小學驚傳校園霸凌事件，一名9歲女童稱遭到3名同班的同齡男同學欺凌，不僅多次受到言語侮辱、身上出現瘀傷，她及她的家人甚至收到死亡威脅，身心受創。女童母親透過社群媒體發文控訴校方處理不當引發關注，如今教育部披露案件細節，並對涉案學生祭出鞭刑處分。

星島頭條、獅城新聞報導，此案發生在盛港康林小學（Sengkang Green Primary School），9歲女童今年4月告狀稱同學A對她使用侮辱性言語，但她本人也用言語回應，老師要求雙方道歉。只不過這一切並沒有就此打住，經過多次換座位，女童今年7月依舊被同學A與同學B言語侮辱，由於她也有還嘴，因此老師仍要求3人互相道歉。

同學A透過家長拿到女童家中的聯繫方式，同學A、B及C多次致電女童家中騷擾，其中學生C更向女童、女童家人發出死亡威脅。在8月7日這天，女童身上出現瘀傷，經調閱監視器畫面得知，是同學C拿書包砸向她。

女童母親Ni Yin心疼女兒遭遇，透過社群媒體發文揭露霸凌事件經過，指控學校處理不當，並要求嚴懲霸凌者，引發輿論關注。Ni Yin還稱，若女兒有錯，她也不會姑息。

針對此案，新加坡教育部20日給出正式回應，公布霸凌事件處理結果，稱校方在接獲通報後，已於第一時間對3名男同學進行停課處分，也將與家長進行後續溝通。8月12日這天，對女童動手的同學C被執行鞭刑。受害女童母親Ni Yin透露，起初曾要求讓女兒轉學，但經長時間溝通，同意後續配合校方，在孩子消除心理障礙之後重返原校就讀。

新加坡教育部表示，教育部與校方堅決反對任何霸凌行為，但並不鼓勵受害女童家長在網路上渲染情緒，此案引發針對教育工作者與幼兒的網路攻擊和肉搜，「這些網暴行為也是一種霸凌，將給孩子們傳遞錯誤訊息」。