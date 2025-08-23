7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

▲總統賴清德7度視察台南災後復原，除了送工班水外，還爬鋁梯上屋頂致意。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投今（23日）進行投票，總統賴清德上午回戶籍地台南投票後，前往七股、將軍視察災後復原狀況。此為賴清德第七度視察台南災後復原狀況，總統發言人郭雅慧也在臉書上表示，賴總統回台南投完票之後，前往七股與將軍，第七度視察台南災後復原狀況。結果遇見屋頂上正進行修復工程的工班，他爬梯向上當面致意致謝也送水，直呼「大家辛苦了」。

賴清德今上午投完票後前往七股、將軍視察災後復原狀況，他表示，這次丹娜絲颱風是120年第一次，由台灣海峽由南向北，在嘉義的時候就彎進來，所以雲嘉南是平原首當其衝，所以台南、嘉義受傷慘重，加上後來的楊柳颱風、或者是三個西南氣流，帶來龐大的雨量，所以台南、嘉義，甚至高雄一帶，甚至中部，都帶來非常大的影響。

賴清德強調，因為受災戶眾，所以他一直掛念整個重建的情況，利用這次回來投公投票之變，也來到七股將軍來看看重建的進度。

賴清德說，他很高興，包括中央在台南設立的前進指揮中心，由陳金德政委領軍，各部會都發揮功能；也很高興看到黃偉哲市長率領的團隊，劍及履及站在第一線，不管是立委議員或是里長反映的問題，他們都能夠積極解決。

賴清德表示，看到這樣的合作，也看到民間力量都進來了，很多事情都已經安排妥當，也都有相當進度，所以他對未來重建、民宅修復我是深具信心，「後續我還是會持續回到台南來，也會到其他縣市去看重建進度」。

賴清德提到，這次中央編列600億特別預算，希望預算執行能夠真正用在災民身上、能夠用在重建工程上面，讓整個基礎建設更具韌性，也因應以後有可能會再遇到的災情。

郭雅慧說，稍早在七股南聖宮，了解石綿瓦屋與通訊問題，總統強調政府一定會協助解決，希望中央地方共同合作，解決問題也建立機制，讓未來各縣市面對氣候變遷的挑戰更具韌性。