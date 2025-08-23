台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」　消防雙軌救護搶命

▲台南仁德工業區22日發生工安意外，32歲王姓工人頭部遭機台夾困，消防高級救護隊到場施救，啟動雙軌救護，通報成大醫院創傷小組，成功爭取黃金時間救命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德工業區22日發生工安意外，一名32歲王姓工人頭部遭機台夾困，臉部瘀青、嘴角發紺，意識僅剩8分，甚至出現去大腦皮質反射，狀況相當危急，消防局119獲報後，除派遣仁德分隊消防車組到場，同步啟動「雙軌救護」，由歸仁高級救護隊EMT-P蘇士雄、林群祐緊急前往現場，配合成大醫院創傷小組成功搶命。

據了解，該王姓名工人被廠區人員協助脫困時，血氧濃度竟量測不出，高級救護人員臨危不亂，立即進行頸圈、長背板固定，並維持呼吸道暢通與給予高濃度氧氣，過程中血氧濃度逐步回升至98%。研判患者有顱內出血風險，救護人員依TBI（創傷性腦損傷）處置原則，透過EtCO2儀器監測呼吸、抬高頭部以降低顱壓，避免病情進一步惡化。救護車途中，也即時通報成大醫院啟動創傷小組，爭取黃金救命時間，並成功搶命。

消防局長李明峯指出，雙軌派遣制度大幅提升患者存活率，從原本14%提高到30%。第五大隊大隊長陳坤宗則強調，五大轄內消防人員展現高度專業，執行救護案件屢獲肯定，此次更成功挽救一條寶貴性命。