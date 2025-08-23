　
社會 社會焦點 保障人權

台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」　消防雙軌救護搶命

▲台南仁德工業區22日發生工安意外，工人頭部遭機台夾困，消防高級救護隊到場施救，啟動雙軌救護，通報成大醫院創傷小組，成功爭取黃金時間救命。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南仁德工業區22日發生工安意外，32歲王姓工人頭部遭機台夾困，消防高級救護隊到場施救，啟動雙軌救護，通報成大醫院創傷小組，成功爭取黃金時間救命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德工業區22日發生工安意外，一名32歲王姓工人頭部遭機台夾困，臉部瘀青、嘴角發紺，意識僅剩8分，甚至出現去大腦皮質反射，狀況相當危急，消防局119獲報後，除派遣仁德分隊消防車組到場，同步啟動「雙軌救護」，由歸仁高級救護隊EMT-P蘇士雄、林群祐緊急前往現場，配合成大醫院創傷小組成功搶命。

▲台南仁德工業區22日發生工安意外，工人頭部遭機台夾困，消防高級救護隊到場施救，啟動雙軌救護，通報成大醫院創傷小組，成功爭取黃金時間救命。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，該王姓名工人被廠區人員協助脫困時，血氧濃度竟量測不出，高級救護人員臨危不亂，立即進行頸圈、長背板固定，並維持呼吸道暢通與給予高濃度氧氣，過程中血氧濃度逐步回升至98%。研判患者有顱內出血風險，救護人員依TBI（創傷性腦損傷）處置原則，透過EtCO2儀器監測呼吸、抬高頭部以降低顱壓，避免病情進一步惡化。救護車途中，也即時通報成大醫院啟動創傷小組，爭取黃金救命時間，並成功搶命。

▲台南仁德工業區22日發生工安意外，工人頭部遭機台夾困，消防高級救護隊到場施救，啟動雙軌救護，通報成大醫院創傷小組，成功爭取黃金時間救命。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，雙軌派遣制度大幅提升患者存活率，從原本14%提高到30%。第五大隊大隊長陳坤宗則強調，五大轄內消防人員展現高度專業，執行救護案件屢獲肯定，此次更成功挽救一條寶貴性命。

08/22 全台詐欺最新數據

棉花棒分兩種「醫用」為醫材　國外購入規範一次看

棉花棒分兩種「醫用」為醫材　國外購入規範一次看

台南有民眾在淘寶上購買棉花棒遭地檢署裁罰引發熱議。食品藥物管理署今（23）日表示，棉花棒可分為2種，一般用於身體清潔的棉花棒不屬用醫療器材，另塗佈藥品或吸收傷口分泌物「醫用棉棒」則屬於醫材，需要符合法規，國外購入自用免申報不得超出200支，超出該數量則需提出專案申請，也呼籲民眾不要隨便網購來源不明的醫療器材，以免誤觸法規。

823罷免公投登場！　賴清德燦笑投票

823罷免公投登場！　賴清德燦笑投票

即／國1仁德段貨車突起火！　燒到剩骨架

即／國1仁德段貨車突起火！　燒到剩骨架

黃偉哲一早現身搶頭香　籲選民踴躍出門投票

黃偉哲一早現身搶頭香　籲選民踴躍出門投票

快訊／嘉南大圳發現女浮屍！身分待查

快訊／嘉南大圳發現女浮屍！身分待查

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

