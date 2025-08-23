狠母跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命...社會局緊急介入

▲台南市消防局文賢分隊救護員執行急救，成功守護一名被遺留的新生女嬰。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊18日晚上9時41分受理報案，位在台南市仁德區一處出租套房房東表示，聽到出租套房內傳出異常的嬰兒哭聲，立即報案，救護人員到場後發現一名初生女嬰獨自躺在床上，臍帶已斷，床旁留有血跡與排泄物痕跡，救護人員及時送醫救治女嬰平安，歸仁分局也循線找到女嬰生母，台南市政府社會局表示，社工將針對後續照顧計畫並提供相關照顧資源，確保女嬰獲得妥善照顧。

消防局指出，救護員進入套房後立即檢視，雖然女嬰膚色略偏黃，但呼吸與脈搏穩定，肌張力正常，且有哭聲反應。由於體型過小，無法使用一般儀器測量體溫與血壓，救護人員改以觸診與觀察方式持續監測，並迅速給予保暖及氧氣治療，隨後將嬰兒送往成大醫院救治。

成醫表示，女嬰生命徵象穩定，後續已由相關單位介入，確保安置妥適。歸仁分局警方則在案發後循線找到生母，後續將釐清案情與責任。

台南市政府社會局今也對此案作出說明，表示社會局接獲通報後，即刻由社工前往醫院關懷女嬰獨留情況並釐清事件。女嬰目前正在醫院接受醫療處置，雖生命無虞，後續仍需進行一些體檢及施打疫苗之協助。社會局社工將持續關懷追蹤，並針對後續之照顧計畫並提供相關照顧資源，確保女嬰獲得妥善之照顧。