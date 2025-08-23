賴清德投完公投票視察災後復原　台南屋損慰助金已核發6億

▲總統賴清德投完公投票後視察台南災後復原狀況。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今上午前往台南安平國中投票後，隨即前往七股、將軍視察災後復原狀況。除了逐一關心當地居民，聽取民眾心聲與了解第一線需求外，遇到正在屋頂上進行修復工程的工班時，賴清德更爬上梯子親自將水遞給工班。根據統計，台南市受理屋損慰助金申請突破3.6萬件，已核發超過2.3萬件、金額6億元，核撥率逼近7成。

總統首先前往七股南聖宮，分別聽取石綿瓦屋頂清運以及通訊修復情形，強調這次因颱風、西南氣流等衍生出來的各項問題，例如石棉瓦清運以及通訊等問題，政府一定會協助解決，希望經過此次颱風，中央地方共同合作，解決問題也建立機制，讓未來各縣市能夠更具韌性，面對氣候變遷帶來的各項挑戰。

隨後賴總統現地視察，並逐一關心當地居民，聽取民眾心聲與了解第一線需求。值得注意的是，總統遇到正在屋頂上進行修復工程的工班，總統不假思索沿著梯子往上爬，站在梯子上親自將水遞給工班們，表示慰問與感謝，直呼「大家辛苦了」。

上週五，立法院三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，經費上限為600億元，特別條例納入「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」等9項重建項目。



至於房屋修繕及補助金發放最新進展，針對丹娜絲颱風所造成的風災，以及0728豪雨災情帶來的屋損，行政院雲嘉南災害復原前進指揮所，以及中央各部會和地方，都在積極媒合工班、盡速處理。



據了解，8/19統計數據顯示，台南市受理屋損慰助金申請已突破3.6萬件，核發超過2.3萬件、金額6億元，核撥率逼近7成，希望讓受災民眾及早收到補助、安心重建。

