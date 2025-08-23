無奈遇到罷免「奇怪的選舉」　羅明才：下午準備3首歌要唱

▲823第二波大罷免暨核三延役公投今天舉行，一大早被罷免立委羅明才在新北市長侯友宜的陪同下前往投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

今日是大罷免的第二波投票日，新北市長侯友宜上午陪同國民黨立委羅明才，前往新店行政園區投票，羅明才受訪時表示，一路走來，第一次遇到「罷免」這種奇怪的選舉，他心裡面已準備有3首歌，等到下午開票完看情況再來唱。

對於今日的罷免投票，羅明才表示，立法院經過一整年紛紛擾擾，但人民卻面對關稅、失業等問題，社會上還有很多辛苦的朋友，希望國家能快回歸正軌，大家一起對民生、經濟問題來努力。

羅明才也說，自己第一次遇到「罷免」這種奇怪的選舉，他30幾年沒有這樣過，讓他覺得有遭受殘酷霸凌的感覺，幸好在過程中，有很多的朋友相挺，因此他心裡面已準備有3首歌，等到下午開票完看情況再來唱。

羅明才說，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑和桃園市長張善政一路相挺，讓他想唱首歌「朋友哦就是一輩子一路走啊」，也感謝很多鄉親，在地議員劉哲彰、陳儀君、黃心華等人，感覺到好多溫暖，希望今天能為大罷免劃下一個句點。

據《公職人員選舉罷免法》第90條之規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。以羅明才選區為例，該選區投票人共有29萬9652人，因此羅明才罷免案須同意票多於不同意票，且同意票多於7萬4913張，罷免才會成立。