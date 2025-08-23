不用排隊！「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

▲今天是核三延役公投與第二波立委大罷免投票日。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

財經作家「不敗教主」表示，他早上去投票所，沒什麼人潮，因此他很快就投完票了，喊話大家別忘了自身權益，投票時間至下午4點。文章引發討論，不少網友則回「已投完了」、「剛剛去投核能議題，不知道是不是太早去，沒啥人」、「浪費時間，一定不了了之，不投」、「聽黃爸爸的話」。

陳重銘在臉書粉專表示，他上午前往投票所，發現不用排隊，十分順利投下他心中的一票，也呼籲大家趕快去投票。

底下網友熱議，「我8點就投完了（有排隊一點）」、「已投完了」、「我這區沒罷免，剛剛去投核能議題，不知道是不是太早去，沒啥人」、「支持對台灣有利的選擇」、「浪費時間，一定不了了之，不投」、「聽黃爸爸的話」。

今天除了核三延役公投之外，還有7個選區的立委罷免投票，分別為新北第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔、第8選區江啟臣，南投第1選區馬文君、南投第2選區游顥。

中選會表示，本次投票時間為23日上午8時至下午4時，民眾前往投票時，記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單。

此外，中選會列出6大注意事項提醒，詳細如下：

1、投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

2、不得穿著佩戴具有公民投票、罷免投票相關的文字、符號或圖像之貼紙、服飾、或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

3、不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

4、不得撕毀公投票或罷免票，違者，處5000元以上5萬元以下罰鍰。

5、不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

6、投票時請不要帶手機進入投票所，手機或具有攝影功能的穿戴裝置若發出聲響，都有可能干擾他人的投票權益。但已關閉電源的行動裝置不在此限。