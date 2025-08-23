823罷免、核三延役公投今登場！　一次看懂6大投票禁令

記者黃翊婷／綜合報導

核三延役公投及第二波立委罷免案投票將在今日（23日）上午8點正式登場，中選會提醒，民眾投票時記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單，另外還要注意6大事項，包含投票日不得從事罷免活動或有其他競助選行為、投票時不要帶手機進入投票所等等，否則有可能會觸法，最嚴重恐面臨2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

▲民眾投票別忘了攜帶國民身分證、印章、投票通知單。（圖／翻攝自Facebook／中央選舉委員會，下同。）

23日除了核三延役公投之外，還有7個選區的立委罷免投票，分別為新北第11選區羅明才、新竹縣第2選區林思銘、台中第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔、第8選區江啟臣，南投第1選區馬文君、南投第2選區游顥。中選會表示，本次投票時間為23日上午8時至下午4時，民眾前往投票時，記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單。

此外，中選會列出6大注意事項提醒，詳細如下：

1、投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

2、不得穿著佩帶具有公民投票、罷免投票相關的文字、符號或圖像之貼紙、服飾、或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

3、不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

4、不得撕毀公投票或罷免票，違者，處5000元以上5萬元以下罰鍰。

5、不可於圈定後將圈定內容出示他人，違者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

6、投票時請不要帶手機進入投票所，手機或具有攝影功能的穿戴裝置若發出聲響，都有可能干擾他人的投票權益。但已關閉電源的行動裝置不在此限。