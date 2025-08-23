反覆電擊生殖器！俄「性虐烏克蘭平民」拷問　聯合國揭發惡行

▲聯合國特別報告員揭露，俄國在占領的烏克蘭領土上涉嫌性虐待拷問平民。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

聯合國特別報告員21日揭露，俄軍在占領的烏克蘭地區對平民實施「意圖明確且具組織性的恐嚇政策」，其中甚至包含「性暴力拷問」。這份聲明內容指出，俄軍將性侵與酷刑結合，目的在於削弱民眾意志並維持控制。

根據《法新社》報導，多名特別報告員在報告中指出，被調查的10名被害者全都遭受過非人道拷問，包含反覆電擊生殖器等部位，此外還有拳打腳踢、蒙眼、水刑等殘酷手段。

負責調查的特別報告員之一艾德華茲直言，「這些案例實在殘忍，卻只是冰山一角」。聲明透露，受害的4名女性與6名男性中，有一名女性至今仍被拘禁在俄羅斯境內。特別報告員也呼籲俄方，立即將其釋放，並停止一切違反國際人權規範的行為。

艾德華茲進一步指出，這些侵害行為全都帶有「強烈的性暴力色彩」，包括性侵、以性侵威脅以及其他卑劣的性羞辱手段。他強調，這些不僅是個別事件，而是有系統性的政策。

他警告說，「越來越多證據顯示，俄羅斯在烏克蘭所推行的拷問政策，明顯包含對平民進行性拷問與其他性暴力」。其核心目的是在占領地製造恐懼，藉此達到控制和威嚇的效果。

特別報告員們最後要求俄羅斯，針對報告中提及的具體案例給予解釋，並說明其軍隊是否有任何預防措施，以避免類似的性暴力再度發生。

另一方面，聯合國特別報告員雖由聯合國人權理事會任命，但並不代表整個聯合國官方立場。