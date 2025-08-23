　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在基輔共同探討國際合作方向，澤倫斯基坦言俄方仍無意結束戰爭，烏方將依賴盟國採取更強硬制裁以應對挑戰。

澤倫斯基指出，安全保障不僅是國際力量的部署，更關鍵的是如何強化烏克蘭自身的國防能力。他透露，烏方正與包括日本、加拿大在內的30國「志願聯盟」（Coalition of the Willing）進行密切協商，討論在海陸空、情報與財政等層面的具體支援。不過，他也直言，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱俄方應納入烏克蘭安全保障機制的提議令人費解，並反問：「侵略者需要什麼保障？」

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

在北約方面，呂特表示過去的協議如「明斯克協議」（Minsk agreements）及「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum）未能阻止俄方侵略，因此此次的安全保障框架將有所不同。他強調，北約已在波蘭展開聯合訓練，並在基輔設立辦公室，以支持烏克蘭的防禦能力。此外，「烏克蘭優先需求清單」（PURL）也已啟動，短短一個月內即獲15億美元軍援。

澤倫斯基重申，烏方不設任何條件，願意進行雙方或三方會談，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍試圖迴避直接接觸。他批評俄方策略在於減少美國制裁壓力，而烏克蘭將仰賴盟國推動更強硬的制裁方案。他直言：「如果俄羅斯不願意用外交結束戰爭，我們就要用所有方法確保他們無法迴避對話。」這場國際博弈，烏克蘭的未來仍充滿挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「美積電」疑慮消除！　台積電魏哲家證實川普政府不入股
「最正人妻」罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣
對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可
全台飆破38℃！劍魚颱風今上午生成　2縣市大雨
快訊／屏東大雷雨！　6鄉鎮警戒
快訊／川普操盤！美國將入股英特爾10％拚晶片自給

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：下個整頓芝加哥治安　華府成效顯著

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

川普政府入股英特爾　專家戳破真相：反成台積電助力

川普：有「實力雄厚買家」想收購TikTok　出售期限擬延長

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

Fed放鴿！美股狂飆846點創新高　台積電ADR漲2.49％

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

川普：下個整頓芝加哥治安　華府成效顯著

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

川普政府入股英特爾　專家戳破真相：反成台積電助力

川普：有「實力雄厚買家」想收購TikTok　出售期限擬延長

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

Fed放鴿！美股狂飆846點創新高　台積電ADR漲2.49％

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」

Costco買酒喝完喊「頭痛」要求退貨！　奧客超慘下場曝

夫海外辦婚宴娶小三「臉書曬照放閃」　妻心碎求償150萬

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

萬華地主公子落難賣肉圓　獲必比登推介

全真瑜珈主管爆索賄收回扣　畫面曝光

川普：下個整頓芝加哥治安　華府成效顯著

言承旭客串1天1夜受傷！李㼈被李紫嫣爆料「講話大聲」　虧欠好友喊想認乾爹

扭曲國際法打壓台灣　北京閱兵的法律戰陽謀

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

川普政府入股英特爾　專家戳破真相：反成台積電助力

「美積電」疑慮消除！　台積電魏哲家證實川普政府不入股

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

國際熱門新聞

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生慘遭淫僧下手

94歲翁豪宅逝世　監視器曝「女婿枕頭奪命」

Costco買酒喝完喊「頭痛」退貨！　奧客下場曝

Fed放鴿！　美股狂飆846點創新高

全島瘋！沖繩尚學進甲子園決賽　機票搶光

美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普回應了

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

85歲翁「燈炮爆菊」卡體內

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

加拿大取消多項對美報復性關稅　9月1日生效

爛醉遭撿屍！她「亂刀砍死」餐廳女老闆

川普：有買家想收購TikTok

公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」

更多熱門

相關新聞

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

北韓與俄羅斯簽訂《全面戰略夥伴關係條約》後，北韓派遣1萬5000名士兵前往俄烏前線支援，然而卻有上千人戰死沙場。平壤當局日前特意舉行授勳儀式，頒發英雄稱號、勳章與獎章給遠赴俄烏支援的士兵，而根據《朝中社》公開的照片則可以看到，金正恩滿臉漲紅、眼眶含淚，緊緊地抱著戰死士兵的兒女。

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

台灣人該警惕！　不要傻傻地為「雙普峰會」鼓掌叫好

台灣人該警惕！　不要傻傻地為「雙普峰會」鼓掌叫好

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

即／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲近850點

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

沈玉琳再發聲「暫不會客」

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

經濟部長郭智輝內部信曝光　證實已請辭

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面