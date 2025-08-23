澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在基輔共同探討國際合作方向，澤倫斯基坦言俄方仍無意結束戰爭，烏方將依賴盟國採取更強硬制裁以應對挑戰。

澤倫斯基指出，安全保障不僅是國際力量的部署，更關鍵的是如何強化烏克蘭自身的國防能力。他透露，烏方正與包括日本、加拿大在內的30國「志願聯盟」（Coalition of the Willing）進行密切協商，討論在海陸空、情報與財政等層面的具體支援。不過，他也直言，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱俄方應納入烏克蘭安全保障機制的提議令人費解，並反問：「侵略者需要什麼保障？」

▲川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

在北約方面，呂特表示過去的協議如「明斯克協議」（Minsk agreements）及「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum）未能阻止俄方侵略，因此此次的安全保障框架將有所不同。他強調，北約已在波蘭展開聯合訓練，並在基輔設立辦公室，以支持烏克蘭的防禦能力。此外，「烏克蘭優先需求清單」（PURL）也已啟動，短短一個月內即獲15億美元軍援。

澤倫斯基重申，烏方不設任何條件，願意進行雙方或三方會談，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍試圖迴避直接接觸。他批評俄方策略在於減少美國制裁壓力，而烏克蘭將仰賴盟國推動更強硬的制裁方案。他直言：「如果俄羅斯不願意用外交結束戰爭，我們就要用所有方法確保他們無法迴避對話。」這場國際博弈，烏克蘭的未來仍充滿挑戰。