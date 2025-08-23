台灣青農熱情競技！　2025全國羽球賽嘉義、台南奪冠

▲▼2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場 。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由農業部主辦、嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會承辦，嘉義縣政府及財團法人農業科技研究院協辦的「2025嘉義青農全國羽球邀請賽」，22日在嘉義縣立體育館盛大舉行，吸引來自全台12縣市共17單位約300位青農參與，展現台灣青農熱情活力與團隊精神。





開幕式由嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及嘉義縣青年農民聯誼會會長張翠玲共同揮拍擊球揭開序幕，翁章梁縣長致詞時特地勉勵青年農民勇於創新、跨界發展，並肯定青農在推動農業永續與地方活化上的重要角色。





黃貞瑜總幹事表示：「嘉義青農在歷經7月份的颱風及豪雨重創，許多青農都傷痕累累也正在重建家園中，卻仍然堅持配合縣農會繼續辦理好此項賽事，真的很感謝他們，嘉義青農們團結一心一起熱情的迎接來自全台各地的青農夥伴，希望藉由賽事的激情以及與全國青農的交流，可以讓自己更有信心的站起來，即使風雨飄渺但嘉義青農依舊屹立不搖。」

球賽過程激烈刺激，最後由地主隊嘉義青農奪冠，蔡易餘立委特地出席當頒獎人，也向現場青農報告災損補助工作的進度，讓青農們可以放心。

本次賽事分為「專業競賽組」與「趣味競賽組」兩大類別，專業組共有11支青農代表隊參賽，進行高強度羽球對決，呈現青農「能文能武」的多元面貌。趣味組則有14隊參與，設計三項創意活動，包括「單純打羽球」、「農田裡的羽球」與「撒網捕羽」，融合農漁業場景、器具與運動元素，讓參賽者在輕鬆氛圍中建立默契、累積積分，爭奪趣味王者榮耀。



「專業組」冠軍：嘉義縣青農聯誼會、亞軍：台南市青農聯誼會、季軍：農業部、殿軍：雲林青農聯誼會。

「趣味組」冠軍：高雄青農聯誼會、亞軍：雲林青農聯誼會、季軍：嘉義青農聯誼會、殿軍：苗栗青農聯誼會。

張翠玲會長表示：「本次邀請賽不僅是羽球競技，更是農業與文化的嘉年華，透過運動凝聚青農力量，展現台灣農業的青春與希望。」