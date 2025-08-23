　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣青農熱情競技！　2025全國羽球賽嘉義、台南奪冠

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲▼2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場 。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由農業部主辦、嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會承辦，嘉義縣政府及財團法人農業科技研究院協辦的「2025嘉義青農全國羽球邀請賽」，22日在嘉義縣立體育館盛大舉行，吸引來自全台12縣市共17單位約300位青農參與，展現台灣青農熱情活力與團隊精神。

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

開幕式由嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及嘉義縣青年農民聯誼會會長張翠玲共同揮拍擊球揭開序幕，翁章梁縣長致詞時特地勉勵青年農民勇於創新、跨界發展，並肯定青農在推動農業永續與地方活化上的重要角色。

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

黃貞瑜總幹事表示：「嘉義青農在歷經7月份的颱風及豪雨重創，許多青農都傷痕累累也正在重建家園中，卻仍然堅持配合縣農會繼續辦理好此項賽事，真的很感謝他們，嘉義青農們團結一心一起熱情的迎接來自全台各地的青農夥伴，希望藉由賽事的激情以及與全國青農的交流，可以讓自己更有信心的站起來，即使風雨飄渺但嘉義青農依舊屹立不搖。」

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

球賽過程激烈刺激，最後由地主隊嘉義青農奪冠，蔡易餘立委特地出席當頒獎人，也向現場青農報告災損補助工作的進度，讓青農們可以放心。

本次賽事分為「專業競賽組」與「趣味競賽組」兩大類別，專業組共有11支青農代表隊參賽，進行高強度羽球對決，呈現青農「能文能武」的多元面貌。趣味組則有14隊參與，設計三項創意活動，包括「單純打羽球」、「農田裡的羽球」與「撒網捕羽」，融合農漁業場景、器具與運動元素，讓參賽者在輕鬆氛圍中建立默契、累積積分，爭奪趣味王者榮耀。

「專業組」冠軍：嘉義縣青農聯誼會、亞軍：台南市青農聯誼會、季軍：農業部、殿軍：雲林青農聯誼會。

「趣味組」冠軍：高雄青農聯誼會、亞軍：雲林青農聯誼會、季軍：嘉義青農聯誼會、殿軍：苗栗青農聯誼會。

張翠玲會長表示：「本次邀請賽不僅是羽球競技，更是農業與文化的嘉年華，透過運動凝聚青農力量，展現台灣農業的青春與希望。」

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲▼風災過後青農展現正能量，全國青農羽球賽，嘉義、台南冠亞軍！2025嘉義青農全國羽球邀請賽熱血登場農業X運動跨界結合展現青農活力 。（圖／嘉義縣農會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遺體修復師陳修將「3度染毒」　再遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

導盲犬站上舞臺　桃園電影節開幕片《突破：三千米的泳氣》有看頭

桃園龍德宮等10家寺廟　深耕公益獲全國最高肯定

捷運綠線八德區介壽路二段8/28日起施工　車輛請減速慢行

大溪老人文康活動中心啟用　推動長者健康生活及社區交流

台灣青農熱情競技！　2025全國羽球賽嘉義、台南奪冠

女子異國戀愛上聯合國醫生！　警拆穿LINE交友背後詐騙真相

快訊／落石坍方阻斷！　桃園市復興區明停班停課

台東中華路黑板樹再利用　延續木材價值

銀齡無極限舞力全開！台東代表隊閃耀「2025阿公阿嬤活力SHOW」

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

導盲犬站上舞臺　桃園電影節開幕片《突破：三千米的泳氣》有看頭

桃園龍德宮等10家寺廟　深耕公益獲全國最高肯定

捷運綠線八德區介壽路二段8/28日起施工　車輛請減速慢行

大溪老人文康活動中心啟用　推動長者健康生活及社區交流

台灣青農熱情競技！　2025全國羽球賽嘉義、台南奪冠

女子異國戀愛上聯合國醫生！　警拆穿LINE交友背後詐騙真相

快訊／落石坍方阻斷！　桃園市復興區明停班停課

台東中華路黑板樹再利用　延續木材價值

銀齡無極限舞力全開！台東代表隊閃耀「2025阿公阿嬤活力SHOW」

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

等了15年！沖繩尚學闖甲子園決賽　全島瘋了「機票搶光」

對普發現金態度反覆！林濁水嘆「卓榮泰成替死鬼」：非大換血不可

搜救犬率先體驗設施　桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

導盲犬站上舞臺　桃園電影節開幕片《突破：三千米的泳氣》有看頭

高雄男遭行刑式轟殺！高大成曝兇嫌「可能認識死者」：非職業殺手

ROG掌機Xbox Ally 終於登場　１０／１６同步全球上市

FBI清晨查水表！美前國安顧問波頓住家遭搜索　川普：完全不知情

布加迪超跑訂單爆滿「產能已排到2029年」！富豪們再有錢也只能等

金山「火光舞」最後一天　淨灘送遮陽海灘墊、逛市集吃美食

桃園龍德宮等10家寺廟　深耕公益獲全國最高肯定

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

地方熱門新聞

水上警拆穿詐騙異國戀

快訊／桃園市復興區明停班停課

合歡山沿路撒冥紙　民眾PO網檢擧：至少100多張

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華8/23藍晒圖盛大登場

法越情侶登山健行迷路　金山警英語指引脫困

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

花蓮與日本大型新創社群簽署MOU

風災後接連高溫！台南病媒蚊指數飆高　啟動風險里別進行四級複查防治

電動巴士事故救援難度高南消一大結合新營客運辦理實兵演練

金門烏坵鄉代會主席涉貪　一審判刑8年8月

青年志工陪伴長輩學手機防詐騙台南東區祖孫共創溫馨回憶

中華路黑板樹再利用　延續木材價值

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎展現「眾神之都」公益力量

更多熱門

相關新聞

水上警拆穿詐騙異國戀

水上警拆穿詐騙異國戀

水上分局水上派出所副所長葉振華、警員謝亞秦、警專實習生何友心，日前擔服巡邏勤務，接獲嘉義縣水上鄉水上郵局行員通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款，請警方協助。

台北正覺同修會與正覺教育基金會　捐嘉義醫院救護車

台北正覺同修會與正覺教育基金會　捐嘉義醫院救護車

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎展現「眾神之都」公益力量

台南24宗教團體勇奪宗教公益獎展現「眾神之都」公益力量

2025嘉義青農全國羽球邀請賽　展現農業新力量

2025嘉義青農全國羽球邀請賽　展現農業新力量

快訊／高鐵「台中＝左營」部分列車因地震延誤

快訊／高鐵「台中＝左營」部分列車因地震延誤

關鍵字：

青農羽球賽農業運動嘉義台南

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

即／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

即／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲近850點

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

沈玉琳再發聲「暫不會客」

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆

《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！

即／經濟部長郭智輝內部信曝光　證實「已請辭」

陸女星公開「許凱交往時間軸」！

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

更多

最夯影音

更多

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面