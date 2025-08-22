北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

公路局北區養護工程分局指出，台7線33K桃市復興區榮華橋段因落石坍方，導致雙向阻斷，今（22）日一早派員從兩端搶修中。此外，復興區公所同步啟動應變，因應明（23）日後山投票作業，已安排選票及返鄉投票民眾以替代道路通行，如有洗腎需求民眾由衛生局協助接駁運送。公路局北區養護工程分局預估需延至24日下午方能搶通，如有旅遊或交通規劃，建議長途旅行用路人改利用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭。

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方，導致雙向阻斷，公路局北區養護工程分局派員從兩端搶修中。（圖／公路局北區養工分局提供）

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方，公路局北區養護工程分局派員搶修中。（圖／公路局北區養工分局提供）

公路局北區養護工程分局表示，台7線33K落石坍方主因有2顆巨石，分別為6mX6mX2.5m、6mX6mX7m，因該處質地為砂岩非常堅硬，公路局北區養護工程分局復興工務段已調派大型破碎機具，從坍方2端全力排除，預估搶通時間可能需延至24日下午。

此外，因應明天的投票作業，復興區公所同步啟動應變，後山3個投票所已安排選票及返鄉投票民眾以替代道路通行，如有洗腎需求民眾由衛生局協助接駁運送。

▲台7線桃市復興區榮華橋段因落石坍方導致雙向阻斷，復興區長蘇佐璽今天勘查現場後提醒用路人提早改道。（圖／公路局北區養工分局提供）

公路局北區養護工程分局提醒，如有旅遊或交通規劃時，建議長途旅行用路人可改台9線及國道5號往返桃園及宜蘭。台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，但該路線為禁行甲類大客車，建議非必要時應減少行經該路段，並預先規劃行程。

公路局北區養護工程分局建議，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾可查詢最新路況，利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。