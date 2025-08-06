縮胃曠腸手術10天2死！醫院超收66患者手術費　網紅醫移付懲戒

▲國民黨立委柯志恩今日召開記者會，家屬控訴網紅醫師執行減重手術10天爆2死。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許宥孺／高雄報導

北部一名林小姐今年7月到高雄找王姓網紅醫師進行「縮胃曠腸」手術，術後32小時卻呼吸窘迫猝死，家屬出面指控醫師未經評估即收百萬手術費用；不料，今（6)日又有另一名家屬控訴，33歲女兒術後病情惡化，求救卻未被重視，送醫急救後死亡，與林小姐一案事隔不到10天，要求網紅醫師公開道歉。衛生局公布調查結果，指出王醫師任職的安泰醫院向66名患者超收費用，另還有王醫師涉病歷記載不完整、刊登醫療廣告未敘明風險等5項違規，共計開罰38萬元，並要求院方限期退回醫療費用。

於社群媒體上擁有上萬粉絲的王姓減重醫師，近日被爆出替病患進行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」，一名許姓小姐、一名林姓小姐術後紛紛出現不適症狀，送醫搶救後均死亡，短短10天內就奪走2條人命。

▲許爸爸表示，女兒術後病情惡化，多次求救都沒被重視。（圖／記者屠惠剛攝）



衛生局表示，7月25日接獲許采蓁議員服務處提供資訊後，隨即於7月26日、28日、31日三度前往安泰醫院查察。經調查發現，王姓醫師及所屬醫院涉及5大違規事項。

最嚴重的違規為超收醫療費用。衛生局調查指出，安泰醫院向66位患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用，手術費用已超過高雄市醫療機構收費標準，違反醫療法規定。據悉該手術費用約12萬元，但卻向患者多收取12至19萬元不等費用，溢價最高258%。衛生局依法處以最高25萬元罰鍰，並限院方於114年9月30日前，將超收費用退回所有在該院進行減重手術的病患。

在醫療品質方面，衛生局查出王姓醫師病歷記載不完整，違反醫師法規定，遭罰2萬元；護理人員未於病歷完整簽章，醫院督導不當，再罰1萬元。現場查察時還發現管制藥品簿冊登載不符規定，已於7月28日依管制藥品管理條例裁處。

此外，王姓醫師在社群平台刊登醫療廣告，未敘明相關風險及適應症，違反醫療法規定，考量他屢次違規，衛生局加重裁處，開罰10萬元。

▲▼王姓網紅醫師疑似購買不明來源醫藥器材，並向患者收取線上顧問費。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局表示，於安泰醫院稽查時，發現手術室有不明來源的醫療器材，與先前投訴的家屬指出，王醫師在對話中和患者說道「專門為妳買的剖腹器械，10萬元人民幣」，狀況不謀而合，目前還在釐清中，若確定為非法醫療器材，將依法裁罰合併移送司法偵查。

另根據家屬提供匯款收據，王姓醫師向患者收取「線上照護顧問費」，並涉過度醫療，衛生局表示，已收集相關病歷，委請專家委員審閱提供專業意見，將依《醫師法》規定移付懲戒，預計8月中下旬召開醫師懲戒委員會進行審議。

另外，王姓醫師以個人公司名義向患者收取線上顧問費，以及民眾給付金錢協助購置醫療器材等疑義，涉及稅務相關規定，衛生局已依法移請國稅局查辦。