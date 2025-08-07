　
社會 社會焦點 保障人權

減重手術10天2死！高雄網紅醫私收病患顧問費　遭處分停業2月

▲▼立委柯志恩 陳菁徽 舉行 網紅醫減重手術10天2死 主管機關沒人管 記者會 家屬出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林小姐的小姑對於嫂嫂手術後死亡表達不平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

在社群媒體上擁有萬名粉絲的王姓減肥手術醫師，近日遭到患者家屬連環爆料，指控他私下收取「顧問費」，在執行縮胃曠腸手術，也未經正當醫療程序就動刀，導致10天內發生2名病患身亡。高雄市衛生局認為王姓醫師涉及過度醫療與私自收取病患顧問費，已移付醫師懲戒；今（7）日再依查獲不法事證為由，處分停業2個月。

衛生局今日表示，王姓醫師執行爭議手術並已造成2例病患死亡重大病安事件，查獲多項違反《醫療法》、《醫師法》及《管制藥品管理條例》事證，並涉及違法收費、使用來源不明醫材等多項疑有刑事不法情節。

衛生局指出，經與衛福部共同研議為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險並維護民眾權益，將依行政執行法第36條意旨，先命王姓醫師停業2個月待查，待醫師懲戒審議結果另為處分。

▲▼網紅醫師操弄醫病關係，與患者對話被家屬封為「醫界宋七力」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼網紅醫師操弄醫病關係，與患者對話被家屬封為「醫界宋七力」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼網紅醫師操弄醫病關係，與患者對話被家屬封為「醫界宋七力」。（圖／記者許宥孺翻攝）

國民黨立委柯志恩、高雄市議員許采蓁近日接獲一名陳情人投訴，她指出，高雄減重網紅醫師對北部一名林小姐超收百萬元手術費用，還指名匯入醫師的個人帳戶，且術前疑似未經詳細身體評估就動刀，導致嫂嫂林小姐不幸過世。

事隔一週，又有受害家屬向柯志恩辦公室爆料，受害者的父親悲痛的表示，女兒年僅33歲，6月30日手術日，醫師卻僅依女兒於4月26日外院的檢驗報告就動刀，未再次做檢查，術後病情惡化，他們多次求救都沒有被重視，甚至7月2日發現腹部瘀血，醫師卻只開止痛藥、還說能出院，直到女兒出現口吐白沫、眼睛上吊，現場醫護才開始急救，而王醫師卻還在群組告訴他的粉絲，女兒是因為喝酒、抽菸、慢性病未告知，才導致種種結果。

▲▼王姓網紅醫師疑似購買不明來源醫藥器材，並向患者收取線上顧問費。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓網紅醫師疑似購買不明來源醫藥器材，並向患者收取線上顧問費。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓網紅醫師疑似購買不明來源醫藥器材，並向患者收取線上顧問費。（圖／記者許宥孺翻攝）

連續兩起開刀致死案件，引發關注。衛生局先前已收集相關事證及病歷，依法移付醫師懲戒委員會並訂於8月中下旬開會審議，最嚴重將可吊銷醫師證書。

在醫療爭議調查方面，衛生局也列出院方與王醫師5大具體違規事項，總計開罰38萬元。包括有66名患者執行縮胃曠腸手術時，遭到嚴重超收費用，原本手術費用應是12萬元，卻被院方多收取ㄉ12至19萬元不等費用，衛生局要求院方限期退回給所有患者，並依法最高裁罰25萬元。

另也查出，王姓醫師涉及病歷記載不完整，違反醫師法規定，遭罰2萬元；護理人員未於病歷完整簽章，醫院督導不當，再罰1萬元。此外，王姓醫師在社群平台刊登醫療廣告，未敘明相關風險及適應症，違反醫療法規定，考量他屢次違規，衛生局加重裁處，開罰10萬元。

08/06 全台詐欺最新數據

減重手術10天2死！高雄網紅醫私收病患顧問費　遭處分停業2月

高雄市仁武區今（7）日發生一起車禍，一部大榮貨運物流車行駛在高楠公路，右轉過彎時疑似沒有適當減速，不慎自撞燈桿，導致燈桿倒塌至對向內側車道的新竹物流車車頂，所幸事故沒有造成人員受傷。

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

高雄安泰醫院縮胃曠腸網紅縮胃曠腸減重

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

