民生消費

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲全家合作《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家合作即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新盲盒餐盒」，除了有主餐椰漿咖哩飯搭配茄汁漢堡排，隨機還贈送超萌小物共6款。9月2日前購買系列商品，即可獲電影全時段早場價優惠券。

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲全家X蠟筆小新聯名，盲盒餐盒還隨機送周邊小物。（圖／業者提供）

《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》即將於8月22日在台上映，首度以印度為舞台，讓不少小新粉期待。而全家便利商店也攜手電影，推出3款聯名鮮食；更在「全家行動購」設立蠟筆小新專區，販售多款周邊，從上班通勤到戶外活動，各項日常小物通通有。

全家推出的蠟筆小新電影聯名鮮食，包括「蠟筆小新餐盒」以印度主題打造，主餐為印度風椰漿咖哩飯，搭配香料茄汁漢堡排、配上烤馬鈴薯丁、玉米筍等配菜，附贈咖哩玉米球，每個餐盒也隨機附贈周邊小物，包含「伸縮證件套、造型磁鐵、手機掛繩」等6款超萌小物，讓粉絲用餐也享受驚喜，售價149元。

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲「新之助的豆皮壽司喔」一次可品嚐3種口味。（圖／業者提供）

第2款聯名鮮食為「新之助的豆皮壽司喔」，使用日本直送豆皮製作，一次可品嚐3種口味，有日式原味、抹茶、黑糖，鹹甜交織，售價45元。

第3款聯名鮮食為香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製咖哩，搭配紫洋蔥絲，售價99元。

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲全家X蠟筆小新聯名「春日部防衛隊的咖哩炒麵」。（圖／業者提供）

即日起至9月2日，凡購買蠟筆小新電影聯名餐盒系列商品，即可獲得《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》電影全時段早場價優惠券。

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，推出多款周邊商品。（圖／業者提供）
 
「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白融入各種日常用品，包含「蠟筆小新護照套」採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質，雙面設計，多達12款圖樣，售價89元。呆萌可愛的「春日阿呆款」三折傘，安全開關與圓潤傘尾的設計，安全好攜帶，售價179元。

▲▼全家X蠟筆小新聯名。（圖／業者提供）

▲「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，推出多款周邊商品。（圖／業者提供）

還有「蠟筆小新矽膠迷你收納包2入組」，一次擁有動感超人小新款、小白款，輕鬆收納藥品、耳機、充電線等小物，一組售價569元。另有「皮質伸縮票卡夾」、「漁夫帽」、「不鏽鋼冰霸杯」等多款實用周邊，從上班通勤到戶外活動都有。

▲▼全家獨家推出「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」。（圖／業者提供）

▲全家獨家推出「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」。（圖／業者提供）
 
除了可愛的蠟筆小新商品外，即日起在全家限定店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，將經典角色Tom、Jerry、Tuffy等變身為超萌鍵盤按鍵帽，共有8款基礎款、1款隱藏款，除了可以裝飾鍵盤，為辦公桌增添趣味外，還能當吊飾隨身攜帶，享受「咔嗒」聲帶來的療癒與紓壓感，售價300元。

★家樂福 X 蠟筆小新

家樂福今年IP聯名第二波，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」，即日起至9月9日在量販及線上限定推出。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福推出蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

凡會員購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品、衛生紙、衛生棉、護墊、口腔清潔、手動刮鬍刀、嬰兒及成人紙尿褲、家用清潔劑商品，單筆消費不限金額，即可加購蠟筆小新IP聯名商品。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福近來推出蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

家樂福 X 蠟筆小新周邊包括「蠟筆小新抱枕涼毯組」、「蠟筆小新無線充電桌上型風扇」、「蠟筆小新附公仔冷水瓶」、「蠟筆小新雙繩編織提袋組」，加價購399元起。

▼家樂福祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福蠟筆小新加購。（圖／業者提供）

