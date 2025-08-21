黃偉哲站台「台南館」　食品展訂單商機上看2.5億

▲台南市長黃偉哲親臨2025台北國際食品展「台南館」，為參展業者打氣並親自試吃在地特色食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年台北國際食品展圓滿落幕，由台南市農業局領軍的「台南館」交出亮眼成績，展期4天共吸引超過600位國內外專業買主洽談，後續商機預估突破新台幣2.5億元，展現台南食品產業強勁的市場潛力。

除「台南館」外，台南業者也分別進駐「台灣館」、「台灣城鄉特色館」及「甘藷產業策略聯盟」等展區，訂單回響同樣熱烈，整體成果凸顯台南在食品品質、創新與品牌能量上的整合競爭力。

展覽最後一天，市長黃偉哲特地到場為業者打氣，親自品嚐蜂蜜柚子吸凍飲、黃金蕎麥海苔薄燒、芝麻棒等代表性商品。他肯定廠商在產品開發與品牌經營上的努力，並勉勵持續深耕市場、拓展通路。

黃偉哲表示，2025年「台南館」以「南得極品」品牌為主軸，透過統一的視覺設計與品牌形象，成功凝聚台南農食產業能量，展現高度國際化潛力。

農業局長李芳林則指出，此次參展商品涵蓋農漁畜產、保健飲品、健康蕎麥、高蛋白點心等多元類型，現場詢問度高，並獲馬來西亞、日本及美國等國際買主肯定。

市府強調，將持續整合資源、搭建平台，協助優質在地品牌拓展國內外市場，提升台南食品在國際舞台的能見度。