鬼門開必訪！彰化南天宮18層地獄超夯　「這2類人」慎入

▲農曆7月到，遊彰化八卦山南天宮18層地獄超夯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆七月鬼門開前夕，彰化八卦山腳下的南天宮再度成為話題焦點，廟內擁有54年歷史的「十八層地獄」館，以電動模型完整呈現十殿閻羅審判、拔舌地獄、油鍋煎熬等民間傳說中的因果場景，搭配聲光效果與感應式裝置，吸引大量年輕遊客與網紅前來探險。儘管適逢鬼月，僅需50元銅板價即可體驗震撼教育，兼具教化與文化意義。

南天宮的十八層地獄館建於1971年，緣起於神明指示警示世人「善惡有報」之理。館內從2樓至4樓分層展示18層地獄，有牛頭馬面、上刀山下油鍋、血池地獄等經典場景，並以電動機械道具動態模擬行刑過程。

▲彰化八卦山南天宮設有18層地獄。（圖／ETtoday資料照）

4樓原來是天堂區，後來改設成「魔界」，融合東西方元素，以東西方殭屍為主題，搭配紅綠閃爍燈光與噴霧效果，營造出詭譎氛圍。當遊客經過感應裝置時，模型隨即啟動，彷彿身歷其境，不少民眾驚呼連連，直言「比鬼屋還逼真」。

南天宮執事人員表示，往年農曆七月參訪人數通常增加，今年雖逢閏六月，暑假參觀的遊客依然不減，許多家長特意帶孩子前來，透過視覺震撼教育孩子明辨善惡；亦有年輕人組團探險，將此地視為文化體驗與社交話題。廟方強調，50元門票不僅可參觀地獄館，還能參拜祈福，兼具娛樂與心靈意義。

儘管南天宮具備勸世功能，民俗專家廖大乙仍建議，鬼月期間應謹慎評估自身狀態前往，他建議，體弱多病、諸事不順，或是犯太歲的生肖（蛇、豬、猴、虎）最好避免前往。此外，鬼月晚間神明休假，民眾應減少夜間外出。

