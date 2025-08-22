　
    • 　
>
今鬼門開！22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

▲▼新竹都城隍廟。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹都城隍廟。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（8月22日）晚上11點迎來農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」時刻。從此刻到9月21日，鬼月的氛圍將籠罩人間，清水孟國際塔羅小孟老師分享鬼月22項禁忌，另外，生肖屬「鼠、蛇、猴」以及射手座、水瓶座、天蠍座容易卡到陰，當心有劫數。

農曆7月22項禁忌

1、不宜游泳

相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈，會因為無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房

相傳往生者會在鬼月回到以前居住過的住家徘徊，倘若八字較輕，容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院

相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代家裡沒有供奉祖先，往生者回不了家就容易在醫院徘徊。

4、避免傍晚到廟旁走動

相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，就會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟鬼月期間不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」

▲鬼月夜晚不宜曬衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

6、鬼月夜晚不宜曬衣服

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮濕的衣服裡。

7、鬼月不宜持咒（念咒）

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，倘若所持的是具有「驅邪功效咒語」，則容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫

如果鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀

相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵而失神。

▲中元普渡。（圖／資料照）

10、鬼月晚上不宜吹口哨

吹口哨音頻趨近陰間頻率，比較容易召喚好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，因此八字太輕者在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字，以免惹怒好兄弟

15、鬼月不宜玩試膽大會

喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0，以免接通的是往生者

17、鬼月半夜看鬼片，當心好兄弟一起陪看

18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話

當心好兄弟在吃飯時不小心惹怒祂們，那就不好了。

19、鬼月到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草，有助於一夜好眠

20、鬼月動刀，儘量選擇白天對身體較好

21、鬼月搬家入厝，儘量挑選正中午對運勢較好

22、鬼月娶親，儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作
華爾街日報：台積電考慮「川普政府入股」將歸還補助金
專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高
40歲男戒掉2食物又養成1習慣　成功甩肉16公斤、血糖也穩定
快訊／華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電
台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開
劍魚颱風明起有機會生成！最新路徑曝光　全台熱爆38℃

農曆七月鬼門大開，好兄弟放假，不要在農曆七月晚上吹口哨、唱歌、出遊等容易引來好兄弟的禁忌，萬一遇到了好兄弟騷擾，可以做哪些事自保或是逼退祂們呢？

