彰化「檢舉魔王」曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規

▲彰化檢舉違規。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

開車騎車的民眾注意了！彰化縣警察局交通隊最新統計顯示，今年1至8月全縣共受理高達7萬6510件交通違規檢舉案件，其中最引人注目的是一名「超級檢舉王」，個人就貢獻了超過2800件檢舉，平均每天檢舉12件以上，以汽、機車未打方向燈最多。讓警方也不禁驚呼「他簡直不是在路上檢舉，就是在前往檢舉的路上！」

為防止檢舉浮濫，交通違規檢舉項目自去年6月起已大幅限縮。然而彰化縣的檢舉案件數却不減反增。根據統計，去年1至8月共受理6萬8782件，成案率為61%；而今年同期卻增長至7萬6510件，成案率更高達71%，顯示民眾檢舉不僅更積極，成功率也大幅提升。

▲彰化轎車跨車道未依規定行駛，遭檢舉違規。（圖／警方提供）

數據顯示，前三名分別是，未依規定使用方向燈（1萬5812件）、不依規定駛入來車道（含逆向行駛、跨越雙黃線等，共1萬42件），以及不遵守道路交通標線指示（8101件）。其中未打方向燈一項就佔總檢舉量兩成以上，成為用路人最常疏忽的違規地雷。

據這位檢舉魔人他是一名男性機車騎士，平時出門必配備高畫質行車記錄器，特別關注細節性違規，尤其是汽機車未打方向燈這類常見卻容易忽略的行為。儘管檢舉數量龐大，但警方表示所有案件均經過嚴格審查，目前並未出現爭議個案。

▲廂型車跨越雙黃線遭檢舉違規。（圖／警方提供）

彰化縣交通隊提醒，民眾檢舉案件均會依法審核，符合事實才會開罰。與其擔心是否被檢舉，更重要的是養成遵守交通規則的習慣，例如轉彎時提前打方向燈、不跨越雙黃線、依標線指示行駛等，既能避免罰單，更是保護自己與其他用路人的安全。

▲彰化轎車未依規定行駛，遭檢舉違規。（圖／警方提供）