　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

記者趙蔡州／綜合報導

藝人王大陸爆出花360萬元委託「閃兵集團」陳姓主嫌協助躲兵役，不料衍生案外案，被查出涉嫌透過富二代好友游翔閔查找他人個資，遭到起訴。新北地院21日再次開庭，並勘驗王大陸的手機訊息，王的辯護律師指稱，王與友人對話內容，顯然無法識別陳男身分，與個資法構成要件不符，也無意願跟陳男和解。

回顧本案，王大陸被查出花費360萬元，委託「閃兵集團」主嫌陳男造假醫療證明「閃兵」，但陳男收錢後卻因案件入獄，他發現陳男消失後，以為遭陳男詐騙，於是拜託富二代好友游翔閔協助，游男因此找上時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮幫忙，劉男就透過智慧分析決策支援系統查出陳男詳細個資，拍照後回傳給2人。

不僅如此，王大陸為了替直播主女友闕沐軒追討被騙走的400多萬元，再度透過游男找人，游男這次委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過他人「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游男回報給王大陸、闕沐軒，因此王、闕、游、劉等人皆被依法起訴。

▲▼ 王大陸到新北地院2次開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲王大陸21日到新北地院2次開庭。（圖／記者陳以昇攝）

新北地院21日下午再度開庭，並勘驗王大陸的手機訊息，法官勘驗過程大約20分鐘。勘驗結束後，王大陸的辯護律師表示，王大陸在對話中，僅提及「黑哥」、「小黑」等，並未公開任何可以識別陳男的個資，而個資法所謂的個資，必須是可以識別個人，王大陸的行為與個資法構成要件不符，並不違反個資法。法官最後詢問王大陸是否有意願跟陳男和解，王大陸的辯護律師代替回答，表示沒有和解意願。

王大陸今年7月首次出庭時，在庭上「否認犯罪」，供稱是誤以為陳男詐騙他360萬，才會想要找他，後來才知道陳男有前科，並入監服刑。他傳到群組的資料，無法讓朋友知道陳男的資料，也不會造成陳男的損害，強調沒有主觀犯意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孕肚緊貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票
資深男星家中猝逝　享壽80歲！
台日混血女神解放比基尼！　「炸超兇上圍」真實身材全被拍
YTR被抓包用《鬼滅》盜版素材！急上火線道歉　包場謝罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

快訊／國3大貨車物品散落　南下龍井段塞3公里

獨／綁匪視訊監控肉票妻子！便衣警陪逛美食街　7hrs反制攻堅救人

獨／被綁肉票背景曝！抖音帶貨賺飽飽　詐酒店妹200萬挨告被盯上

台北101旁驚爆擄人勒贖400萬　開直播「切手指+菸燙腳」凌虐肉票

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

恐怖半裸男街頭隨機攻擊！警抓了又放引爆恐慌　檢出手強制送醫

快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦！IG貼文狂譙髒話　國民法官判8年半

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

快訊／國3大貨車物品散落　南下龍井段塞3公里

獨／綁匪視訊監控肉票妻子！便衣警陪逛美食街　7hrs反制攻堅救人

獨／被綁肉票背景曝！抖音帶貨賺飽飽　詐酒店妹200萬挨告被盯上

台北101旁驚爆擄人勒贖400萬　開直播「切手指+菸燙腳」凌虐肉票

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

恐怖半裸男街頭隨機攻擊！警抓了又放引爆恐慌　檢出手強制送醫

快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦！IG貼文狂譙髒話　國民法官判8年半

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

孕肚緊貼「核廢料乾貯場」拍照！美國挺核女呼籲台灣人去投票

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

《全知讀者視角》在台打破首映票房紀錄　漫改作品將掀現象級熱潮

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

C羅未婚妻捨1.5億求婚戒　戴梵克雅寶幸運草珠寶配性感運動服

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

YTR黃氏兄弟被抓包用《鬼滅》盜版素材！　急上火線道歉包場謝罪

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

快訊／國3大貨車物品散落　南下龍井段塞3公里

史坦頓關鍵轟談球隊氣勢　洋基「點燃所有引擎」兩戰14轟平紀錄

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

社會熱門新聞

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

17歲少年欠2.5萬修車費　9嫌擄到尖石殺害

即／台64重機遭貨車追撞　騎士命危送醫

台北101旁驚爆擄人勒贖　直播切手指+菸燙腳凌虐肉票

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

更多熱門

相關新聞

從話術到視訊全是戲 阿甘局長為您撕開詐騙假面

從話術到視訊全是戲 阿甘局長為您撕開詐騙假面

屏東縣政府警察局長甘炎民接受警廣專訪時提醒，詐騙集團常以「高報酬投資」或「高薪求職」等話術設局，甚至假冒政府機關恐嚇民眾。他強調天下沒有穩賺不賠的行業，遇到太好康的機會一定要多查一分、多想一秒，並善用「打詐儀錶板」提升防詐意識，守住辛苦血汗錢。

新光三越小北店遭冒名詐騙　公司急報警

新光三越小北店遭冒名詐騙　公司急報警

即／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭

即／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭

每日報酬1.2萬　他當車手要關1年7月

每日報酬1.2萬　他當車手要關1年7月

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

關鍵字：

王大陸詐騙閃兵

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面