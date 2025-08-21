王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

記者趙蔡州／綜合報導

藝人王大陸爆出花360萬元委託「閃兵集團」陳姓主嫌協助躲兵役，不料衍生案外案，被查出涉嫌透過富二代好友游翔閔查找他人個資，遭到起訴。新北地院21日再次開庭，並勘驗王大陸的手機訊息，王的辯護律師指稱，王與友人對話內容，顯然無法識別陳男身分，與個資法構成要件不符，也無意願跟陳男和解。

回顧本案，王大陸被查出花費360萬元，委託「閃兵集團」主嫌陳男造假醫療證明「閃兵」，但陳男收錢後卻因案件入獄，他發現陳男消失後，以為遭陳男詐騙，於是拜託富二代好友游翔閔協助，游男因此找上時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮幫忙，劉男就透過智慧分析決策支援系統查出陳男詳細個資，拍照後回傳給2人。

不僅如此，王大陸為了替直播主女友闕沐軒追討被騙走的400多萬元，再度透過游男找人，游男這次委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過他人「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游男回報給王大陸、闕沐軒，因此王、闕、游、劉等人皆被依法起訴。

▲王大陸21日到新北地院2次開庭。（圖／記者陳以昇攝）

新北地院21日下午再度開庭，並勘驗王大陸的手機訊息，法官勘驗過程大約20分鐘。勘驗結束後，王大陸的辯護律師表示，王大陸在對話中，僅提及「黑哥」、「小黑」等，並未公開任何可以識別陳男的個資，而個資法所謂的個資，必須是可以識別個人，王大陸的行為與個資法構成要件不符，並不違反個資法。法官最後詢問王大陸是否有意願跟陳男和解，王大陸的辯護律師代替回答，表示沒有和解意願。

王大陸今年7月首次出庭時，在庭上「否認犯罪」，供稱是誤以為陳男詐騙他360萬，才會想要找他，後來才知道陳男有前科，並入監服刑。他傳到群組的資料，無法讓朋友知道陳男的資料，也不會造成陳男的損害，強調沒有主觀犯意。