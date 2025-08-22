網戀遇上愛情騙子！她甜喊老公卻淪人頭戶　結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控涉嫌將虛擬貨幣帳號、銀行帳戶交給詐騙集團使用，導致受害者被騙，損失18萬元；但她辯稱自己受到「林姓男友」感情詐騙，才會答應幫忙接收轉帳，再將錢拿去購買虛擬貨幣。橋頭地院法官檢視小芸和林男的對話紀錄，發現兩人已經發展到互稱「老公、老婆」的地步，她確實落入林男刻意營造的愛情假象中，加上檢方證據不足，最終裁定她無罪。

▲小芸遭林男感情詐騙，還被利用淪為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸被指控在去年7月間將2個虛擬貨幣帳號、1個銀行帳戶等重要資料，交給林男使用；詐團取得帳號和帳戶之後，利用假投資話術，誘使受害者匯款，共計得手18萬元，接著再由林男聯繫小芸，指示小芸將錢拿去購買虛擬貨幣，最後將虛擬貨幣轉出至指定的錢包地址。

小芸到案之後堅決否認涉詐並表示，她是透過網路結識林男，兩人聊了2個多月，進而發展成男女朋友關係，期間曾進行語音通話，林男聲稱在高雄經營火鍋店，後來返回大陸照顧父親，需要醫藥費，因為無法接收朋友的轉帳款項，才會請她幫忙，「我是受到感情詐騙，才會相信他。」

橋頭地院法官檢視小芸與林男的LINE對話紀錄，所有對話紀錄截圖均有日期及發送時間，整體語意大致連貫，沒有明顯增補或刪減，也沒有竄改或修圖的情況。

此外，小芸和林男對話的時間很長，聊天內容也都與工作、家庭、財務、未來規劃有關，兩人甚至已經發展到互稱「老公、老婆」的地步，林男還表明想要介紹家人給小芸認識、願意跟小芸一起共度餘生。

法官表示，小芸雖然沒有在現實生活中與林男見面，但林男頻頻示愛，導致小芸產生情感上依賴，進而降低警戒心；而且在發現銀行帳戶被列為警示帳戶之後，小芸曾多次傳訊息質問林男，最後才心碎發現被騙。

法官認為，小芸提供給林男的銀行帳戶是薪轉帳戶，若她有意幫助詐團，應當會提供平常沒有在使用的帳戶，而不是攸關薪資進帳的重要帳戶，加上檢方現有的證據仍無法證明她有幫助詐團的意圖，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。