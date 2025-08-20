7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

▲7-11今起指定咖啡「買2送2」、「3杯100元」，還有限定「吉伊卡哇」主題杯。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

抓緊暑假尾聲，各大超商紛紛推出優惠，7-11今（20日）起至8月24日連續5天，推出指定咖啡、可樂、飲料等眾多商品「買2送2」，同時有「吉伊卡哇」主題杯、「可爾必思思樂冰」等新品上市。全家、萊爾富同步連5天推出優惠，多項商品「買1送1」或「兩件更省」。

▲7-11限時5天眾多商品「買2送2」優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●指定商品買2送2、多件優惠

7-ELEVEN自8月20日至8月24日，指定商品加碼優惠：

◾CITY CAFE特大杯美式，原價60元，特價3杯100元。

◾CITY CAFE特大杯拿鐵，原價70元，特價2杯100元。

◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，原價100元，買2送2。

◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，原價110元，買2送2。

◾CITY TEA冰淇淋紅茶，原價65元，特價2杯88元。

◾CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，原價60元，特價2杯100元。

◾PowerBOMB爆能能量飲料Can225，原價35元，買2送2。

◾舒味思萊姆口味氣泡水PET500，原價35元，買2送2。

◾可口可樂435ml，原價29元，買2送2。

◾原味本舖無糖麥茶PET600，原價30元，買2送2。

◾冷萃蜜香紅茶PET450，原價35元，買2送2。

◾杜老爺曠世奇派雪糕指定口味，原價49元，3支100元。

◾明果冰淇淋100ml（雙重巧克力/香草/黃金榴槤/泰式奶茶），原價55元，任選買2送2。

◾盛香珍零卡蒟蒻VitC+鐵（葡萄/荔枝），原價38元，任選買2送2。

◾農心辛拉麵（包），原價49元，買2送2。

◾不倒翁金拉麵原味杯麵，原價49元，買2送2。

◾韓國Sweetory可可球（夏威夷果/杏仁/葡萄QQ/優格QQ），原價55元，任選買2送2。

◾韓國熊津紅蔘飲/不添加糖紅蔘飲，原價69元，任選買2送2。

◾滋露奶油/草莓口味巧克力風味糖果，原價18元，任選買2送2。

◾萬代三麗鷗可可風味糖，原價59元，買2送1。

▲7-11 全新推出可爾必思思樂冰。（圖／業者提供）

●新上市「可爾必思思樂冰」優惠

7-11 推出新口味「可爾必思思樂冰」在8月20日上市，獨家原料添加可爾必思發酵乳，帶來清爽酸甜、冰沙氣泡爽感。

8月20日起至9月2日，在7-11「飲料抽抽樂」活動，思樂冰任兩件抽抽樂「最低0元起」。9月3日至9月16日期間，每逢周末五六日，思樂冰全品項、全口味「第二杯7折」。

▲7-11推出「吉伊卡哇」CITY CAFE主題杯，買指定系列送糖霜餅乾。（圖／記者林育綾攝）

●「吉伊卡哇」咖啡杯送糖霜餅乾

CITY CAFE 今起推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含4款大杯、4款特大杯，共有8款不同設計變化，自8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任一杯，就贈送「吉伊卡哇糖霜餅乾」1片。

★全家

全家便利商店自8月20日起至8月24日，推出「會員限定」優惠，多項商品下殺，兩件更省。包括農心辛拉麵「買1送1」、UCC艾洛瑪指定品項「買1送1」。Let's Cafe 特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」。生活用品有五月花厚棒衛生紙更是祭出超狂「買1送2」。

▼全家自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月24日同步「限時殺5日」優惠，多項商品買1送1、買2送2：

◾多喝水鹼性竹炭水700ml，原價20元，買2送2。

◾杜老爺福爾摩莎系列（木瓜牛奶雪糕／西瓜牛奶雪糕），原價38元，任選第2件10元。

◾不倒翁金拉麵杯麵（原味／辣味），原價49元，任選買1送1。

◾味味A排骨雞風味乾麵（包），原價30元，買2送2。

◾貝納頌輕負擔機能黑咖啡210ml，原價35元，買1送1。

◾農心辛拉麵（香辣雞肉風味），原價59元，買1送1。

◾貝納頌極品特調-梅酒拿鐵4℃，原價39元，買1送1。

◾韓國沙瓦355ml（檸檬／荔枝／芒果／蘇打），原價119元，單件特價39元。

◾舒潔濕式衛生紙30抽，原價79元，特價3件109元。

◾靠得住日用懶人褲（4片+1片），原價118元，單件特價49元。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）