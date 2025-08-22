　
    • 　
政治

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

▲▼漢光34號演習,陸特,特戰,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,陸軍特戰指揮部特戰部隊。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍特戰指揮部特戰部隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會21日通過115年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算，引發在野黨批評，藍委徐巧芯更在社群平台留言嗆聲。對此，行政院發言人李慧芝回應，前總統馬英九8年任期僅加薪1次、調增3%，但民進黨執政至今執政9年加薪4次、調幅14.7%，差距近5倍；此外，賴政府今年4月已幫國軍加薪最多達1.2萬，相關59.5億經費都在追加預算中，「巧芯巧芯不要擋」。

行政院21日在社群平台Threads上說明115年度總預算編列重點，國民黨立委徐巧芯在下方留言，指9495億國防預算，史上最高，但不願意依法編列預算讓國軍有合理待遇，還傷害警消海巡，民進黨政府真的有夠爛，823欠教訓。

對此，行政院發言人李慧芝22日透過Threads回應，前總統馬英九8年任期僅加薪1次、調增3%，但前總統蔡英文、總統賴清德至今執政9年時間，共加薪4次、調幅14.7%，差距近5倍。

李慧芝接著說，今年4月賴總統再幫國軍加薪，作戰部隊基層士兵最多每月增加1.2萬元，行政院長卓榮泰也在5、6月調升「網路戰」、「戰航管」以及「電偵」三項加給。4月起的調薪跟加給，59.5億統統都在追加預算中，「巧芯巧芯不要擋」。

總統賴清德3月時宣布，4月起幫志願役官士兵調薪，勤務加給調整部分，少校以下軍官與士官、士兵，從1萬調整為1萬5000元；中校與上校增加4000元、將官增加3000元。戰鬥部隊加給也會提升，勤務最重的第一類型作戰部隊，從現行5000元，調整為1萬2000元，第二類型戰鬥支援部隊從現行3000元提升到7000元。

但立法院隨後在6月時，三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，大幅調增國軍志願役每月加給達到新台幣3萬元，自明年元旦起實施；此外，地域加給將以距離、抵達難易程度為分級依據。

行政院21日通過115年度總預算案，未編列志願役調薪、以及警消退休條例增加退休所得替代率的相關預算。院長卓榮泰說，考量不同公務員身份之間的公平性、衡平性，「在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」，且在送出總預算時，也會同時針對這兩項提出釋憲。
 

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黑幫男砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人
國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘
資深男星家中猝逝　享壽80歲！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

在野轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉：誰較照顧比比就知道

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

被四叉貓爆兒子有美國籍　黃國昌轟變態「肉搜未成年」

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

緩編志願役加薪、警消退休金預算　行政院：若無違憲會追溯補齊

總預算未含志願役加薪　國民黨中英新聞稿嗆政院：削弱台防衛能力

藍委要求裁撤陸委會　梁文傑：不會矇著眼說中共護照不是護照

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

在野轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉：誰較照顧比比就知道

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

被四叉貓爆兒子有美國籍　黃國昌轟變態「肉搜未成年」

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

緩編志願役加薪、警消退休金預算　行政院：若無違憲會追溯補齊

總預算未含志願役加薪　國民黨中英新聞稿嗆政院：削弱台防衛能力

藍委要求裁撤陸委會　梁文傑：不會矇著眼說中共護照不是護照

40歲男戒掉2食物又養成1習慣　成功甩肉16公斤、血糖也穩定了

《怪奇物語》米莉芭比布朗宣布當媽！　21歲沒懷孕「直接領養」甜揭私密心聲

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

快訊／汐止驚傳街頭亂鬥　1人被刀刺胸送醫搶救

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

中央大學聯手美國德州名校　引領台灣能源轉型與太空發展

下個颱風「劍魚」可能生成！各國最新路徑預測　一路壓著向西走　

嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

行政院院會今（21日）通過115年度中央政府總預算案，不過由於未編列志願役加薪及提高警察人員退休所得替代率預算，引發在野黨批評，國民黨更以中英文雙語發布新聞稿表遺憾。對此，民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵均發文強調，總統賴清德早在4月就為國軍加薪，114年國軍調薪2次，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，而國民黨馬英九時期僅1次。

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

緩編志願役加薪、警消退休金預算　行政院：若無違憲會追溯補齊

緩編志願役加薪、警消退休金預算　行政院：若無違憲會追溯補齊

總預算未含志願役加薪　國民黨中英新聞稿嗆政院：削弱台防衛能力

總預算未含志願役加薪　國民黨中英新聞稿嗆政院：削弱台防衛能力

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：政治鬥爭犧牲軍警

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：政治鬥爭犧牲軍警

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／汐止新台五路外勞打群架　

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

更多

