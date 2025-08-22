總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

▲陸軍特戰指揮部特戰部隊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會21日通過115年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算，引發在野黨批評，藍委徐巧芯更在社群平台留言嗆聲。對此，行政院發言人李慧芝回應，前總統馬英九8年任期僅加薪1次、調增3%，但民進黨執政至今執政9年加薪4次、調幅14.7%，差距近5倍；此外，賴政府今年4月已幫國軍加薪最多達1.2萬，相關59.5億經費都在追加預算中，「巧芯巧芯不要擋」。

行政院21日在社群平台Threads上說明115年度總預算編列重點，國民黨立委徐巧芯在下方留言，指9495億國防預算，史上最高，但不願意依法編列預算讓國軍有合理待遇，還傷害警消海巡，民進黨政府真的有夠爛，823欠教訓。

對此，行政院發言人李慧芝22日透過Threads回應，前總統馬英九8年任期僅加薪1次、調增3%，但前總統蔡英文、總統賴清德至今執政9年時間，共加薪4次、調幅14.7%，差距近5倍。

李慧芝接著說，今年4月賴總統再幫國軍加薪，作戰部隊基層士兵最多每月增加1.2萬元，行政院長卓榮泰也在5、6月調升「網路戰」、「戰航管」以及「電偵」三項加給。4月起的調薪跟加給，59.5億統統都在追加預算中，「巧芯巧芯不要擋」。

總統賴清德3月時宣布，4月起幫志願役官士兵調薪，勤務加給調整部分，少校以下軍官與士官、士兵，從1萬調整為1萬5000元；中校與上校增加4000元、將官增加3000元。戰鬥部隊加給也會提升，勤務最重的第一類型作戰部隊，從現行5000元，調整為1萬2000元，第二類型戰鬥支援部隊從現行3000元提升到7000元。

但立法院隨後在6月時，三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，大幅調增國軍志願役每月加給達到新台幣3萬元，自明年元旦起實施；此外，地域加給將以距離、抵達難易程度為分級依據。

行政院21日通過115年度總預算案，未編列志願役調薪、以及警消退休條例增加退休所得替代率的相關預算。院長卓榮泰說，考量不同公務員身份之間的公平性、衡平性，「在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」，且在送出總預算時，也會同時針對這兩項提出釋憲。

