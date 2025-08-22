一天兩起！美大學驚傳槍擊　師生緊急避難「竟是惡作劇」

▲賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）一度傳出校內有槍手，稍後被證實是惡作劇。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國賓州費城「維拉諾瓦大學」（Villanova University）21日一度傳出「槍擊事件」通報，引發校園大規模封鎖及恐慌，但已被證實是誤傳，校長痛批此舉為「殘酷的惡作劇」。同日稍早，田納西州另一所大學也發生類似的假警報事件。

CNN報導，當地時間21日「新生說明會」第一天下午4點35分左右，校方突然緊急發布警報，「校園內有槍手，請立即前往安全地點，鎖住並封鎖門戶。」消息一出，原本歡樂的迎新活動立刻陷入混亂，學生與家長驚聲尖叫，紛紛尋找掩護。

執法部門迅速動員，警消也包圍了法學院，甚至動員武裝警察部署至建築物屋頂，逐棟清查可能的槍手或傷患。但經過大約90分鐘的全面搜索後，當局確認無人受傷，也未發現任何武器。

傍晚6時許，校長多諾休（Peter Donohue）在致信全校，並向新生及其家屬道歉。他表示這場「殘酷的惡作劇」導致恐慌與恐懼，幸好最後證實只是烏龍一場，「雖然這是一種祝福與解脫，但我知道今天的事件震撼了我們全體。這不是我希望給你們的維拉諾瓦初體驗。」



同日稍早，田納西大學查塔努加分校（University of Tennessee at Chattanooga）也發生類似的「假槍擊」事件，導致校園一度進入封鎖狀態，但警方稍後證實沒有發現威脅證據。賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在社群媒體發文，承諾動用一切資源追查惡作劇人士，執法當局也把此案視為「假報警」案件展開調查。