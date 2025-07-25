影／摸腿又牽手！　外國女網紅「惡搞」大陸陌生男性

記者任以芳／綜合報導

一名來自哈薩克斯坦、擁有百萬粉絲的網紅阿茹詹．艾別科娃，近日在大陸街頭自導自演多起所謂「治安測試」影片，透過刻意與陌生男性肢體接觸，甚至與同伴合謀栽贓路人偷竊手機，手段引起廣泛批評，在返回哈薩克斯坦後被當地警方傳喚，隨後她公開道歉。

據陸媒引述據哈薩克斯坦國際通訊社23日報導，這些惡作劇影片包括阿茹詹在街頭「偷拿」同伴口袋中的手機，隨後交給毫不知情的路人，再指控對方為竊賊。

▲ 外國女網紅惡搞大陸男生 。（圖／翻攝 搜狐）

另有畫面則顯示她在地鐵站與陌生男性進行不當身體接觸，故意摸手，摸腿，影片顯示大陸男子一臉疑惑驚恐，或是滿臉問號，面帶不好意思的微笑，這些直覺反應都成為她吸引流量的的素材，但也引起網路觀看的不安與憤怒。

事件曝光後，引發大陸網民強烈不滿，有人直言「為了流量挑戰底線」、「干擾公共秩序不應寬容」。儘管阿茹詹事後已返回哈薩克斯坦，被當地警方約談。

她在談話中表示懊悔與歉意，「我的影片並無冒犯之意，是在缺乏思慮的情況下發出的內容，若對任何人造成負面影響，我深感抱歉。今後我會更謹慎面對內容發布。」

哈薩克斯坦警方則提醒所有社群平台創作者，應尊重包括大陸在內的各國民眾感受，避免引發不必要的爭議或外交誤解。當地媒體也評論指出，「惡作劇或許一時有趣，但挑釁過頭終將自食其果。」呼籲出國旅遊或創作時，應遵守所在國法律與文化，理性創作，真正促進國際間的文化交流與理解。

目前尚無大陸方面針對此事件進一步的法律追究，但有法律專家指出，類似行為若涉及造假、誣陷或妨礙公共秩序，依大陸法律將有可能觸法。

▼ 外國女網紅回國後被約談 。（圖／翻攝 搜狐）