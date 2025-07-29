網瘋傳「謝謝盧媽媽普發4萬」　盧秀燕現身澄清：絕無此事

▲網路流傳台中市將普發4萬元，台中市府駁斥還怒報警，市長盧秀燕今天露面澄清此議題，強調政府施政不能做假消息、假圖卡。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

網路瘋傳台中市普發4萬元，台中市政府昨(28)日第一時間緊急駁斥假消息還報警，被名嘴溫朗東諷「台中戒嚴了嗎？」台中市長盧秀燕針對此議題今天現身回應，強調每個人都有自己的政治選擇，都予以尊重，強調政府施政不能做假消息，也不能作假圖卡，現在很多市民混淆，跑來問市政府，也造成第一線公務人員造成困擾，所以必須澄清、必須制止。

台中市南區公所接獲通報，網路群組流傳中市府將普發4萬元的假圖卡，市府緊急澄清，圖卡內容為假訊息，公所也向市警局第三分局報案。市府強調，立法院通過全民普發1萬元方案，行政院尚未開始執行相關發放作業，絕無台中市府另行補發4萬元情事。

市府提醒，此類不實圖卡及訊息流傳，已對市民造成誤導，呼籲民眾切勿轉傳、散布或分享來源不明的訊息與圖卡，以免觸法。針對假訊息案件，警方會利用網路情蒐技術結合警政系統進行溯源追查，從網路時序追查源頭，將有心人士繩之以法。

市警察局則呼籲民眾確實求證訊息內容的真偽，勿任意轉傳，如經警方追查到案，輕則處以行政罰鍰，依《社維法》第63條第1項第5款可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，重則恐將觸犯《刑法》恐嚇公共危安等罪。