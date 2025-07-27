垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

▲環保局強調只要預約完成，48小時內可清運完畢，籲外界勿散佈假訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對YouTuber有人拍攝台南鹽水區災後畫面、並稱垃圾「堆在門口十多天未清」一事，台南市環保局嚴正駁斥錯誤資訊，表示影片內容斷章取義、誤導大眾，更傷害第一線清潔人員努力復原的成果。

環保局指出，災後20天來已清出高達9個月份量的廢棄物，清潔隊員頂著烈日、日夜不眠地投入清運，如今卻被一支「聳動又不實」的影片打擊士氣，深感遺憾。

該爭議影片於7月21日拍攝，環保局表示，畫面僅捕捉部分廢棄物堆置場景，卻忽略清潔隊每日多次清運的實況。影片上架後不到一天即突破10萬點閱，網媒未經查證就轉載報導，更讓第一線隊員備感不公。

環保局副局長陳幸芬指出，影片拍攝時為週一，家戶經常在週末集中清出大量災後廢棄物；對於留言中提到「需排300多號等清運」的說法，她強調為不實謠言，「只要完成預約登記，48小時內一定清運完畢」。以影片中傢俱堆置地點為例，實際清運日期為隔日7月22日，目前現場已清潔乾淨。

環保局統計，自風災發生以來，已出動1萬8489人次及3225輛次機具，清出1萬8800公噸災後廢棄物，等同平時9個月工作量，另針對石棉瓦更完成3132件登記、累計清除256公噸，堪稱史上高強度動員。

陳幸芬嚴正呼籲，YouTuber與媒體從業人員應具備查證與社會責任意識，勿為博眼球與流量而傷害災區復原進度與基層人員尊嚴。「我們的清潔人員不是網路上的背景板，他們是冒著高溫與風險，守住城市乾淨的無名英雄。」

環保局也呼籲，如民眾對清運時程有疑問，可洽1999或各區公所聯合服務中心查詢，不應輕信與散播未經查證之資訊，共同守護災後復原的步調與社會的理性信任。

市府澄清影片連結： https://www.facebook.com/share/v/19RWpnd4oT/（請參閱直播影片9分0秒至14分40秒處）