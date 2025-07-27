　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

▲環保局強調只要預約完成，48小時內可清運完畢，籲外界勿散佈假訊息。（圖／記者林東良翻攝）

▲環保局強調只要預約完成，48小時內可清運完畢，籲外界勿散佈假訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對YouTuber有人拍攝台南鹽水區災後畫面、並稱垃圾「堆在門口十多天未清」一事，台南市環保局嚴正駁斥錯誤資訊，表示影片內容斷章取義、誤導大眾，更傷害第一線清潔人員努力復原的成果。

環保局指出，災後20天來已清出高達9個月份量的廢棄物，清潔隊員頂著烈日、日夜不眠地投入清運，如今卻被一支「聳動又不實」的影片打擊士氣，深感遺憾。

該爭議影片於7月21日拍攝，環保局表示，畫面僅捕捉部分廢棄物堆置場景，卻忽略清潔隊每日多次清運的實況。影片上架後不到一天即突破10萬點閱，網媒未經查證就轉載報導，更讓第一線隊員備感不公。

環保局副局長陳幸芬指出，影片拍攝時為週一，家戶經常在週末集中清出大量災後廢棄物；對於留言中提到「需排300多號等清運」的說法，她強調為不實謠言，「只要完成預約登記，48小時內一定清運完畢」。以影片中傢俱堆置地點為例，實際清運日期為隔日7月22日，目前現場已清潔乾淨。

環保局統計，自風災發生以來，已出動1萬8489人次及3225輛次機具，清出1萬8800公噸災後廢棄物，等同平時9個月工作量，另針對石棉瓦更完成3132件登記、累計清除256公噸，堪稱史上高強度動員。

陳幸芬嚴正呼籲，YouTuber與媒體從業人員應具備查證與社會責任意識，勿為博眼球與流量而傷害災區復原進度與基層人員尊嚴。「我們的清潔人員不是網路上的背景板，他們是冒著高溫與風險，守住城市乾淨的無名英雄。」

環保局也呼籲，如民眾對清運時程有疑問，可洽1999或各區公所聯合服務中心查詢，不應輕信與散播未經查證之資訊，共同守護災後復原的步調與社會的理性信任。

 市府澄清影片連結： https://www.facebook.com/share/v/19RWpnd4oT/（請參閱直播影片9分0秒至14分40秒處）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類　
快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！　死傷不明
快訊／瑟七等5啦啦隊慕獅女孩　宣布離隊！
快訊／失蹤一夜找到了！15歲少年成冰冷遺體
快訊／蕭美琴發聲：好多需要審視檢討
柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰8府拉警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

雅聞觀光工廠湧入400人　南消一大隊辦防災宣導

颱風重創烏腳病醫療紀念館　草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

遭薇帕颱風沖毀！花蓮富里蚊子洞便道搶修1週開放通行

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

垃圾堆十天沒清？　環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

藍色公路啟航！642旅客2天1夜遊花蓮　體驗類郵輪式旅遊

風災後他們用雙手撐起希望　台南做工行善團志工佳里、官田救災

雅聞觀光工廠湧入400人　南消一大隊辦防災宣導

颱風重創烏腳病醫療紀念館　草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

遭薇帕颱風沖毀！花蓮富里蚊子洞便道搶修1週開放通行

太魯閣好聲音名單出爐！蔡佳欣、張鴻文奪冠　獲主場登台演出

花蓮投票率60.1%！不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

騎車滑手機出事了！21歲男追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

資訊爆炸的時代！「篩選資訊」是避免時間與情緒的浪費

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

前米其林餐廳日籍主廚留台創業　全預約制日料「月白」落腳台北

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

地方熱門新聞

蘇俊賓籲賴總統：重新建立互信

張善政：台灣拒絕再被撕裂

雅聞觀光工廠湧入400人南消一大隊辦防災宣導

21歲男騎車滑手機追撞特斯拉　先罰1千還要付修車費

魯明哲感謝選民支持　中壢再贏一次

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

金門海上長泳登場！1200泳士齊聚

垃圾堆十天沒清？環保局駁斥假消息：日夜趕工已清9個月量

風災後他們用雙手撐起希望台南做工行善團志工佳里、官田救災

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

726大罷免！　立委呂玉玲「藍白合」成功反罷

台南水道博物館父親節限定主題日DIY徽章打造「我的超人老爸」

老婦找不到回家路　熱心警送返家

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場

更多熱門

相關新聞

丟廚餘餵浪浪馬路臭又髒　台南環保局開罰

丟廚餘餵浪浪馬路臭又髒　台南環保局開罰

台南市仁德區有民眾被檢舉指控長期在路邊潑撒食物、廚餘，餵養流浪狗及招來大批鳥類，除嚴重造成環境髒亂外，也引發流浪狗群追人、鳥糞及老鼠、蟑螂聚集等環境污染、病媒傳播問題，台南市環保局指出，已依廢棄物清理法對當事人取締告發，如有再犯將加重處分。

台塑仁武廠連日飄刺鼻酸臭味！環保局開鍘了

台塑仁武廠連日飄刺鼻酸臭味！環保局開鍘了

彰化PU皮工廠「做假帳」　補繳5年空污費4000萬

彰化PU皮工廠「做假帳」　補繳5年空污費4000萬

三元電池廠大火藏「毒氣溢散」隱憂

三元電池廠大火藏「毒氣溢散」隱憂

造謠「毒氣飄屏東」還稱官方通知　屏東縣府報案了

造謠「毒氣飄屏東」還稱官方通知　屏東縣府報案了

關鍵字：

垃圾環保局假消息

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面