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2025全富永續夏令營結業派對　小朋友最感恩「每天美味的午餐」

▲2025全富永續夏令營結業派對

▲2025全富永續夏令營結業派對。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市小農手匠發展協會承辦「2025全富永續夏令營」活動，3日於協會戶外的樹蔭下舉行結業派對。參與夏令營活動的小朋友於朗讀感謝信時，除了感謝全力支持活動的全富開發、志工大哥大姐們，多數對於每天美味的午餐、一起玩樂學習的同伴和營隊的貓咪相陪道感謝，展現孩子們學習對土地、對食物、對彼此的讚美。

▲2025全富永續夏令營結業派對

▲邱奕勝議長(左二）接受小朋友奉茶。（圖／小農手匠提供）

小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，今年的夏令營不只強調與自然連結，更重視多元文化的交流，同時首次邀請心理輔導專業團隊共同設計課程，將心理學家馬丁賽利格曼（Martin Seligman）提出的「幸福五大要素 PERMA」融入每日體驗中，讓孩子在土地與關係中培養可一生受用的幸福力。

▲2025全富永續夏令營結業派對

▲做四色湯圓中，學習專注。（圖／小農手匠提供）

結業典禮中，全富開發董事長潘上甫說，全富開發是台中企業，首度和小農手匠發展協會一起聯合舉辦公益兒童夏令營。希望藉由這個營隊能跟社區一起推動文化關懷及永續教育。

而為何台中在地企業，會到桃園舉辦公益兒童夏令營？潘上甫表示，看好桃園未來發展，全富於中壢區興和段開發「金可AI科技產業園區」。為減少開發過程中，造成環境的衝擊，全富開發團隊首開先例在園區設立ESG中心，整合園區的企業一起來進行環境保育的工作。

▲2025全富永續夏令營結業派對

▲5天的夏令營，小朋友最感恩「每天美味的午餐」。（圖／小農手匠提供）

「金可AI科技產業園區」以生態工法方式營造人工濕地，進行水質淨化、瀕臨絕種水生植物復育、維持生物多樣性等計畫。園區的綠地和公共設施也會本著『原生生態 適地適種』的方式栽種在地特有種樹木和植栽，希望盡可能做到地區型原生生態復育。

園區未來進駐對象會以企業研發總部為主，是一個高科技、低污染的高經濟效益園區。而這些企業也會是園區內未來支持在地生態保育，企業ESG的當然人選。全富希望透過先進的基礎設施和便捷的交通系統，促進高科技產業的集聚效應，為桃園經濟的持續增長貢獻重要力量，同時也為園區企業ESG做開創的先鋒。

▲2025全富永續夏令營結業派對

▲養蜂達人介紹蜜蜂產蜜過程和生態環境。（圖／小農手匠提供）

「2025全富永續夏令營」活動，為期5天，自7月30日展開，有來自全桃園10所不同的小學10-12歲的20名孩童參加。課程內容為：P-正向情緒的學習。E-投入，也就是專注。R-良好關係。M-生命意義。A-成就感。

關心孩子永續教育的議長邱奕勝於出席活動表示，現在的小朋友在城市裡面長大，比較不了解農村生活，能夠藉由夏令營活動，體驗農務和土地的連結，充實暑假生活，也從中學習到和人和土地的相互連結，相當有意義。

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