麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

記者黃稜涵／採訪報導

麥當勞自2022年起推行「內用杯」服務，期盼透過日常行為的改變，降低一次性資源的浪費，至今已有超過300家餐廳導入這項服務，但有不少消費者對重複使用的內用杯存有疑慮，其中最關心的就是「清潔衛生」問題。

在麥當勞消費的民眾受訪表示，自己是麥當勞的常客，剛開始導入內用杯時，確實曾擔心清潔不徹底，但實際使用多次後，發現杯子外觀與使用感都相當乾淨，逐漸打消疑慮，現在已能安心享用，另外，也有消費者指出，外出用餐時，本就習慣使用餐廳提供的內用杯，麥當勞的內用杯經檢視後感覺衛生狀況良好，加上兼具環保效益，因此使用起來更為放心。

面對部分消費者的疑慮，記者實際走訪麥當勞，發現內用杯設計、清潔學問不簡單。麥當勞針對冷、熱飲分別設計兩款內用杯，皆採用穩定性最高的食品級PP塑膠製作，且不含雙酚A與塑化劑，耐熱可達100度，後端的清洗更具標準化管理，所有回收的杯子都會先經過人工沖洗與檢視外觀，再放入德國進口清潔機台內，以旋轉水柱全方位清洗，透過80-85℃高溫水洗搭配食品級洗潔劑，每一個杯子都經過嚴格檢查與清洗，才能再回到顧客手中，確保安心使用。

麥當勞採購／物流部資深經理廖喬偉指出，麥當勞在食安管理上設有嚴格的檢驗制度，定期針對蛋白質、澱粉、脂肪及清潔劑進行檢測，確保沒有殘留，同時檢驗微生物指標是否符合相關規範，保障消費者使用安全。他強調，麥當勞透過逐步推廣內用杯服務，讓更多顧客了解重複使用的環保效益，每一次在店內用餐，都能減少使用一個紙杯與塑膠杯蓋，消費者只需日常用餐，就能輕鬆共同為環境盡一份心力。從一個杯子的改變開始，麥當勞用行動實踐「小改變也能大美好」。

