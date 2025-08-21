　
民生消費

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

▲▼麥當勞搖搖薯條回歸 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞搖搖薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞每年熱銷上億份薯條，成為銷售冠軍王。超夯「搖搖薯條」今年再度回歸，經典口味海苔、蔥辣都有，更推出價值超過30萬元、真金打造的「黃金薯條」，只要參與活動就有機會帶回家。

▲▼麥當勞搖搖薯條回歸 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「海苔」、「蔥辣」口味一次回歸。

「搖搖薯條」這次回歸可搭配「海苔」、「蔥辣」2種搖搖粉，只要把脆薯倒入紙袋，加入風味粉用力搖勻，每一根薯條都能裹上滿滿滋味。搖搖薯條單點售價69元，搖搖粉包售價5元，購買經典套餐選擇大薯則直接免費升級，搖搖粉可任選風味，8月27日起至10月7日限時開賣或售完為止。

▲▼麥當勞推黃金薯條。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞推出真金打造的「黃金薯條」。

麥當勞同時推出台灣僅有的「黃金薯條」，採用高精度3D列印技術還原薯條本體，其中一根薯條以實心2兩的999純金手工鑄造，價值超過新台幣30萬元。

8月26日起至9月4日凡至麥當勞官方IG帳號的限動參與「輪到你了」活動，並於個人社群標記朋友並分享搶薯故事，同時標記台灣麥當勞官方IG就有機會獲得，共抽出1位。

▲▼麥當勞 。（圖／記者蕭筠攝）

▲今年推出全新形象片《功夫薯條》。

業者今年更推出全新形象片《功夫薯條》，找來《還錢》、《第九分局》導演王鼎霖執導、金馬獎動作指導洪昰顥擔任動作設計、金馬最佳作曲人侯志堅擔任音樂製作、新生代演員何曼希領銜演出，片中主角施展了功夫薯條5大招式，全力守護每一根薯條，趣味性十足，8月25日上線。

▲▼漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王「三牲漢堡」今年強勢升級回歸。

另外，漢堡王「三牲漢堡」今年升級回歸，把三牲禮的豬、雞、魚肉一次夾進漢堡裡，這次把豬肉升級為厚切脆豬排，肉質扎實有嚼勁，搭配鹹香脆雞排、鮮甜鱈魚排，即日起至9月21日限時上市，單點售價139元，搭配小薯、微糖紅茶套餐價185元。

08/20 全台詐欺最新數據

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

手搖飲品牌「SOMA」時隔12年再度推出全新茶飲選擇「蜜隱烏龍」，並以這款茶做為基底推出4款新品，包括結合鮮乳的「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」、加入奇亞籽及青梅的「青梅蜜隱烏龍」等，即日起於全門市上市，同步推出3款烏龍茶香點心。

21風味館「4大限時優惠」只有今天

21風味館「4大限時優惠」只有今天

