　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

▲▼ 麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國麥當勞9月起降價。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

速食龍頭麥當勞（McDonald's）傳出下月起大幅調降套餐價格，8款熱門套餐將維持比單點總價便宜15%，以回應消費者對菜單價格過高的不滿聲浪。

《華爾街日報》援引知情人士說法披露，這波降價措施是麥當勞與美國加盟店達成的共識，公司將提供財務支援給願意配合降價的加盟商。麥當勞對此則拒絕發表評論。

除既有套餐降價外，麥當勞還將推出5美元（約新台幣153元）早餐優惠和8美元（約新台幣244元）大麥克雞塊特餐，進一步擴大套餐選擇。

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）此前於8月6日的財報會議上坦承，「消費者的價值認知受到我們的核心菜單定價影響最大」，太常出現價格超過10美元（約新台幣305元）的套餐「正以負面方式影響價值認知」。

坎普斯基表示，「消費者對麥當勞整體價值認知的最大因素就是菜單看板，當他們開車到餐廳看到菜單價格時，那就是第一印象的決定性因素，我們必須解決這個問題。」

報導提到，疫情後的通膨危機已改變消費者對麥當勞的印象，從便宜快餐轉變為價格直逼Applebee's、Chili's等高級家庭式餐廳的昂貴選擇。去年一份要價18美元（約新台幣550元）的大麥克套餐也掀起麥當勞偏離平價路線的討論聲浪，迫使麥當勞美國總裁罕見發出公開信澄清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
安心亞脫了！　比基尼超辣身材震撼萬人
明晚鬼門開！22禁忌曝　「3生肖3星座」當心易卡陰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

哈瑪斯罕見突襲！「地道湧出」猛攻以色列軍營　10人當場斃命

普丁見川普當天就開殺！烏克蘭連5天遭猛轟　釀31死145傷

金正恩愛的抱抱！以「最高禮遇」允許面前抽菸　款待赴俄作戰軍官

泰國查獲700kg甲基安非他命　偽裝榴槤企圖「走私台灣」

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

哈瑪斯罕見突襲！「地道湧出」猛攻以色列軍營　10人當場斃命

普丁見川普當天就開殺！烏克蘭連5天遭猛轟　釀31死145傷

金正恩愛的抱抱！以「最高禮遇」允許面前抽菸　款待赴俄作戰軍官

泰國查獲700kg甲基安非他命　偽裝榴槤企圖「走私台灣」

26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

全家新推「香蕉火龍果牛奶」！水果系飲料甜點新品一次看

快訊／前PLG年度第一隊悍將　成力煥加盟富邦勇士任助理教練

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

美打造無人艦隊遇挫　艦艇測試熄火、互撞

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

更多熱門

相關新聞

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

高鐵尖峰擠爆遭批評「台鐵化」、「捷運化」，由於今年教師節、中秋節和雙十節連假連3周接力，高鐵董事長史哲甫上任就面臨嚴峻疏運挑戰，首度規劃史上最長、長達18天的疏運期，更祭出史上最殺早鳥5折起優惠，盼移峰填谷分散人潮，成史哲直球迎戰搭乘品質下降的起手式。

星巴克今起13款大杯以上買1送1

星巴克今起13款大杯以上買1送1

飛日本「來回機票含託運」1萬有找　達人揭超殺優惠

飛日本「來回機票含託運」1萬有找　達人揭超殺優惠

星巴克今起「連續4天買一送一」

星巴克今起「連續4天買一送一」

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

關鍵字：

麥當勞降價超值套餐消費者優惠

讀者迴響

熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面