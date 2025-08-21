麥當勞CEO認了「賣太貴」！　美8款套餐下月起全面降價

▲ 美國麥當勞9月起降價。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

速食龍頭麥當勞（McDonald's）傳出下月起大幅調降套餐價格，8款熱門套餐將維持比單點總價便宜15%，以回應消費者對菜單價格過高的不滿聲浪。

《華爾街日報》援引知情人士說法披露，這波降價措施是麥當勞與美國加盟店達成的共識，公司將提供財務支援給願意配合降價的加盟商。麥當勞對此則拒絕發表評論。

除既有套餐降價外，麥當勞還將推出5美元（約新台幣153元）早餐優惠和8美元（約新台幣244元）大麥克雞塊特餐，進一步擴大套餐選擇。

麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）此前於8月6日的財報會議上坦承，「消費者的價值認知受到我們的核心菜單定價影響最大」，太常出現價格超過10美元（約新台幣305元）的套餐「正以負面方式影響價值認知」。

坎普斯基表示，「消費者對麥當勞整體價值認知的最大因素就是菜單看板，當他們開車到餐廳看到菜單價格時，那就是第一印象的決定性因素，我們必須解決這個問題。」

報導提到，疫情後的通膨危機已改變消費者對麥當勞的印象，從便宜快餐轉變為價格直逼Applebee's、Chili's等高級家庭式餐廳的昂貴選擇。去年一份要價18美元（約新台幣550元）的大麥克套餐也掀起麥當勞偏離平價路線的討論聲浪，迫使麥當勞美國總裁罕見發出公開信澄清。