7月台人訪日「衝破60萬」創單月新高！他笑了：沒在鳥預言吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅日達人林氏璧20日在粉專分享日本政府觀光局（JNTO）公布的數據，發現2025年7月訪日外國人人數為343萬，創史上7月新高，台灣訪日人數則達到60萬人，創下史上單月新高，讓他不禁笑呼，「等等，你們這些人根本沒在鳥龍樹諒海嘯預言的吧…」

林氏璧指出，數據顯示，2025年7月訪日外國人數達到343萬7000人，比去年同期增加4.4%，創下7月歷史新高。其中台灣市場更突破60萬人次，刷新單月紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，前五大訪日市場依序為中國97萬4500人（年增25.5%）、韓國67萬8600人（減10.4%）、台灣60萬4200人（增5.7%）、美國27萬7100人（增10.3%）、香港17萬6000人（減36.9%）。其中，香港與韓國出現明顯下滑，官方報告分析是因「日本將發生地震」的傳言在社群媒體流傳，導致部分旅客卻步。

林氏璧就發表三點看法，首先他提到訪日市場的變化，雖然韓國和香港少了約18萬人，但中國、台灣和美國的增長彌補了缺口，整體仍維持正成長。在來，因為前6個月前兩名都是韓國和中國，還各自拿了3個月冠軍，但這個月韓國名次掉下來，「韓國人是不是才是玩膩日本了呢？讓我們繼續看下去」

最後，他猜測如果沒有海嘯地震等預言的影響，也許韓國香港的訪日人數應該加上去或是更多，「不過台灣人看來好像多半沒有在怕的齁？」因為前幾個月看到新聞都在寫今夏是赴日旅遊最冷的暑假，可數字看起來好像又還好。

貼文引發討論，「一點也不冷，根本是猛暑！」「我是香港人但沒有在怕」、「我在那個預言的前一天抵達關西機場，必須要說，入境人數體感上真的有差，入關的時候居然完全不用排隊」、「台灣人的想法：海嘯預言->日本遊客會減少->還不快趁這時候去旅遊品質超好」、「我就是世界末日當天飛去日本。」