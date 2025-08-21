　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本網紅超怕「這款台味水果」！它竟是世界第2營養食物

▲▼水果,釋迦,鳳梨,柿子。（圖／翻攝自pixabay）

▲釋迦的外型相當獨特，有些人沒辦法適應。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣的水果種類相當豐富，每個季節都有不同的時令水果能夠吃到。旅台日本作家「日本人的歐吉桑」分享，雖然他很愛台灣水果，不過有其中一項不敢品嘗，那便是「釋迦」，原因曝光以後引起討論，也立即有許多台人開始推薦吃法。

「日本人的歐吉桑」在臉書上分享，雖然他相當喜愛台灣水果，但釋迦是唯一不敢嘗試的，「我想信其他日本人也不敢吧…？」

「日本人的歐吉桑」接著解釋，除了恐怖的外貌以外，釋迦的名字也相當驚人，且剝開外皮時「有點像外星人分娩的感覺」，種種因素綜合之下，成為他不敢下口的原因。

▲▼營養師曝「吃釋迦好處」。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲釋迦的外型相當獨特，有些人沒辦法適應。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

貼文受到討論以後，有些人深有同感，在下方留言回覆，「很像惡魔果實」、「吃釋迦要一直吐籽真的很麻煩，而且皮上有蟲有點噁心，建議吃鳳梨釋迦」、「對，這個真的很噁心」、「我也不愛吃，覺得甜過頭了。」

不過，也有人推薦其他吃法，「先從釋迦冰棒開始吃，等到有合口味，自然就會不怕了」、「扳開一半後用湯匙挖，釋迦很甜很好吃」、「個人建議要冰冰涼涼才好吃，跟常溫差很多」、「可以嘗試把果肉挖出來冰凍，很好吃。」

事實上，BBC過去曾經評選「世界最有營養食材」，第一名為杏仁、第二名則是釋迦。由於釋迦富含蛋白質、碳水化合物，以及維生素C、鉀、鈣、鎂、磷等營養素，且熱量極高，能夠有效補充體力，無論當成正餐或水果，都相當適合。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

