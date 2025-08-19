人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

▲彰化人妻玩交友軟體偷吃2男，自承趁丈夫北上出差和渣男上床都沒避孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名人妻小美(化名)在交友網站認識小王，兩人交往6年，後來被丈夫發現，小美為挽回婚姻，承諾不會再犯，甚至表示願意在自己父母面前下跪認錯，只求人夫再給她一次機會，人夫心軟原諒後，隔年又抓到小美下載Tinder，和男網友互傳生殖器照，小美還對男網友自曝和外遇對象完全不避孕，偷吃1年才裝避孕器，感嘆「好險有裝」。人夫憤而將小美告上法院，彰化地院審理，判小美侵害配偶權，共要賠12萬元。可上訴。

判決指出，小美在2023年10月向丈夫坦承偷吃，自承在交友網站認識小王，兩人交往長達6年，傳訊對丈夫表示「我願意改我也願意寫切結書之類的」、「我知道我做錯了 可以給我一次機會嗎？我現在就只想把家顧好、小孩顧好就這樣」、「我真的真的保證不再犯錯，你說在我爸媽面前下跪認錯我也做好會被打的準備」、「我蠻難過的，因為你是真的給我一個避風港，一個家，是我自己不珍惜」等語，極力挽回婚姻。

沒想到2024年間，小美又被丈夫抓包和另一名男網友互傳性器官照片，小美還傳訊給男網友說「室友（指丈夫）北上才是真正的快樂」，接著疑似提及外遇對象，小美表示「我朋友叫我不要回去找他了，所以才叫我下載app」，男網友問「是妳跟他在一起都沒避的？」，小美回「完全沒有，但安全起見我1年後有去裝避孕器，好險有裝」、「我先生常去台北出差過夜，所以我才有機會去找渣男」等語，人夫看了大受打擊，跟小美對質後，小美坦承玩Tinder認識男網友，兩人確實來往過，人夫隨後心寒將小美和交往6年的小王告上法院，求償共50萬賠償金。

全案審理時，小王表示和小美只是普通朋友。小美則認為人夫提出的證據，並沒有交代她在什麼地方、何時和小王有什麼不妥的舉動，難認兩人有超過朋友關係的往來，另外和男網友互傳的生殖器照片，並非全身照，難判定生殖器是誰的，也可能是修圖軟體合成的。

不過法官認為，小美在訊息承認和小王交往，已侵害配偶權，但無法判斷小美偷吃對象的身分，依小美「在交友網站上與真實姓名不詳男子交往6年」及「在交友軟體上與真實姓名不詳男子有不適當的對話內容」，判小美各賠10萬元及2萬元。小王則免賠。可上訴。