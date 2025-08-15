19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了

▲苗栗人夫跟19歲超商女店員發生婚外情，正宮將人告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

苗栗一名人妻小美（化名）與丈夫阿龍（化名）結婚不到一年，怎料阿龍竟偷吃19歲的超商店員小萌（化名），還將她趕出家門。在協議離婚的過程中，小美發現家中戶籍謄本多了一人，竟是小萌已懷孕產子，氣得她告上法院。台中高分院審理後，判阿龍、小萌及小萌父親須賠30萬元。

根據判決書內容，小美與阿龍2021年間結婚，2人育有一名子女。怎料才結婚不到一年的時間，阿龍便與年輕貌美的小萌交往、同居，甚至還在身上刺青、刺下小萌的名字，並將她趕出家門。去年初2人協議離婚，怎料婚姻結束後，小美取得戶籍謄本，才發現阿龍不但有外遇，甚至跟小萌有了愛的結晶，讓她氣得不得了，決定訴諸法律。

在調查的過程中，小美發現小萌在成為第三者時，民法尚未將成年年齡修正為18歲，因此小萌當下仍屬未成年人，因此要求小萌的父親負起連帶責任，將3人一併告上法院，求償100萬元。

苗栗地院法官經過審理，認定阿龍在婚姻存續期間，與小萌發生婚外情1次、誕下一女，行為逾越一般社會上有配偶之人與非配偶之他人間，通常互動往來的情況，阿龍的行為違反婚姻誠實義務、小萌的行為破壞小美配偶的身分法益情節重大。

至於小萌父親的部分，由於事發當時小萌未成年，小萌的父親並無提出加以監督的證據。最終法官判3人須連帶賠償30萬元。小美對此不服，提出上訴，要求3人再連帶給付70萬元。不過高等法院台中分院的法官認為，這部分的求償無理由，因此駁回上訴。