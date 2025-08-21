　
生活

超討厭接電話！他曝「唯獨1人」絕不猶豫　全場共鳴：真的秒接

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO直呼，阿嬤打來絕對秒接。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人坦言，很討厭突襲式來電！一名網友直呼，平時看到手機來電常猶豫要不要接，但只要是阿嬤打來，他一定毫不猶豫秒接。文章引發大批網友共鳴，「阿嬤的電話一定要接」、「常常問有沒有吃飯」、「還會有好料等著」。也有人感嘆再也接不到阿嬤的電話，「好好珍惜，我永遠接不到了」。

一名網友在Threads分享，平時手機響起時，看到來電顯示的聯絡人姓名，往往會讓他猶豫要不要接聽，有些甚至直接拒接。不過，只要看到是阿嬤來電，他必定秒接，毫不猶豫。

文章引發關注，一票網友也點頭直呼，「秒接！一定有重要任務」、「我出去一天差不多有4、5通，阿嬤問我有沒有吃飯」、「不只秒接，還會秒哭」、「小時候第一個記住的電話號碼就是阿嬤家的」、「阿嬤的電話真的會秒接」、「阿嬤打來有好康」、「阿嬤：煮了一鍋好喝的雞湯快回來」。

不過也有網友帶著不捨說道，「這輩子再也接不到阿嬤打的電話了」、「阿嬤是一定要接的！但阿嬤不會再打電話了」、「好好珍惜，我永遠接不到了」、「羨慕，我也好想阿嬤」、「我阿嬤電話我一直沒有刪，按不下去」、「多希望還可以接到阿嬤的電話」。

08/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

