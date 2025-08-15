直擊／CASETiFY進駐大巨蛋！限定「聯萌」商品、司康聯名禮盒搶先看

記者蘇晟彥／台北報導

配件品牌 CASETiFY全新品牌概念店「 CASETiFY STUDIO」15日正式宣布進駐大巨蛋 Garden City，與人氣司康店「Creaminal」合作推出全新複合空間，為慶祝開幕，搶先亮相以棒球萌寵為主題的系列商品以及互動打卡區等。在開幕期間消費滿額就贈送「Creaminal 造型玻璃杯」及「Creaminal 冰淇淋杯」，同步也推出相關折扣，號召消費者共襄盛舉。

▼配件品牌CASETiFY進駐大巨蛋，同步推出以棒球為主題的系列商品，開幕期間也與司康專賣店合作，滿額就能獲得指定商品。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在大巨蛋概念推出以「棒球」、「萌寵」相關的系列主題手機殼。



CASETiFY 第六間概念店落腳在大巨蛋遠東Garden City，在開幕推出以棒球為主題的「大巨蛋聯『萌』」商品，邀請到韓國超人氣「線條小狗」、韓國超萌短尾袋鼠與「YOUNG FOREST」，及日本知名插畫藝術家「胡子碰碰」，以萌寵、棒球等元素融入設計，推出限定商品。現場同時也展出各項人氣商品，包含吉伊卡哇系列、客製化行李箱及各項人氣聯名商品。

除了店內設計，門市旁更邀請台北赤峰街超人氣司康品牌「Creaminal」進駐，推出首度結合餐飲與電子配件的複合式空間，顛覆傳統店面框架，。為歡慶 Creaminal 與 CASETiFY 的首度合作，此次視覺與包裝設計融合 CASETiFY 的潮流態度與 Creaminal 的趣味風格，並同步推出包含甜鹹交織的牛奶糖火腿脆薯司康、清爽酥脆的藍莓檸檬司康在內的多項餐點。也將於 CASETiFY 遠東 Garden City 門市首度推出「可頌小脆餅禮盒」，讓顧客在選購專屬於自己的電子配件的同時，也能享受來自舌尖與味蕾的雙重享受。此外，即日起至 8 月 21 日凡消費滿 NT$2,500 即可獲贈 Creaminal 造型玻璃杯及 Creaminal 冰淇淋杯各乙份（數量有限，送完為止）。

▼門市旁可以點到Creaminal司康，小禮盒外觀也非常吸睛。

此外，CASETiFY 遠東 Garden City 門市開幕活動期間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵 MVP 拍照區」週末限定體驗活動，打造專屬的寵物友善空間，邀請毛孩與主人一同參與這場潮流盛會。即日起至 8 月 24 日，週末限定體驗活動現場設有以棒球場為靈感的可愛打卡牆與互動設計，讓主人們能夠與自家毛孩留下有回憶價值的珍貴合影；凡完成指定任務並於社群平台打卡，即可獲得限量 CASETiFY 棒球應援紋身貼紙乙份。

為慶祝全新品牌概念店開幕，CASETiFY 遠東 Garden City 門市推出多樣限時優惠活動，於 8 月 15 日至 8 月 21 日間可享兩件 8 折優惠；凡加入 CASETiFY Club 及 CASETiFY 官方 LINE 帳號會員，即可獲得「CASETiFY 大巨蛋應援紋身貼紙」乙份；消費滿 NT$3,500 更可兌換 CASETiFY 萌寵限定領巾或 CASETiFY 萌寵限定客製化品牌乙份（數量有限，換完為止）。

▼開幕期間滿額將贈送限定禮品。

